$!Avanzan hallazgos en el Rancho Izaguirre: fosa con restos, casi 100 perfiles de ADN y dos personas identificadas

En su mensaje señaló textualmente: “En esta ocasión, la cantidad de restos localizados es mucho mayor a la del año pasado, lo que evidencia la magnitud real de lo ocurrido en este lugar”.

El colectivo subrayó que los hallazgos recientes evidencian una magnitud mayor a la registrada en intervenciones previas.

Tras su ingreso al predio ocurrido este viernes, cuando acudieron para recibir el informe de la Fiscalía General de la República sobre el caso, el colectivo detalló en una publicación difundida en sus redes sociales que entre los hallazgos reportados se encuentran molares, placas y diversos indicios óseos, así como la intervención de una fosa séptica donde se localizaron “numerosos restos humanos”, con un avance aproximado del 75.5 por ciento en superficie y a una profundidad cercana a 80 centímetros.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó este sábado avances en los trabajos de recuperación de restos humanos en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde reportaron el hallazgo de múltiples indicios óseos, una fosa séptica con restos humanos, la obtención de decenas de perfiles genéticos y la identificación de dos personas.

Asimismo, informó que hasta el momento se han reunido entre 95 y 98 muestras únicas de ADN, las cuales serán confrontadas con bases de datos de familiares de personas desaparecidas que han reconocido prendas localizadas en el predio.

El colectivo también confirmó la identificación de dos personas mediante análisis genético, ambos hombres, obtenidos incluso a partir de fragmentos óseos pequeños.

En la publicación también se indicó que durante el ingreso participaron líderes de otros colectivos de búsqueda como acompañamiento a las diligencias, con el objetivo de escuchar de manera directa el informe de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la FGR.

El colectivo también retomó la información sobre el contexto de seguridad relacionado con el caso, señalando que derivado de las investigaciones se reportan 47 personas detenidas y más de 70 jóvenes recuperados en cateos vinculados a fincas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, señalaron que continúan vigentes órdenes de aprehensión y diligencias en curso.



Reclutamiento forzado

En su posicionamiento, Guerreros Buscadores de Jalisco reiteró que los hallazgos fortalecen su denuncia sobre la operación del sitio como un espacio de violencia sistemática.

El colectivo sostuvo que lo encontrado confirma el fenómeno de reclutamiento forzado, así como la existencia de muertes y prácticas impuestas a las víctimas.

En su publicación, afirmó textualmente: “Lo más importante de todo esto es que hoy se está comprobando lo que siempre hemos denunciado: el reclutamiento forzado, las muertes y todo lo que eran obligados a hacer dentro de ese lugar”.

Agregó además que “la forma de operar... hoy está saliendo a la luz”, y aseguró que los trabajos de búsqueda continuarán en el predio.



El informe de la FGR

El informe que dio origen a la reciente reunión con colectivos fue anunciado previamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 5 de marzo, cuando informó que la Fiscalía General de la República presentaría avances del caso Rancho Izaguirre.

El 6 de marzo, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó entonces la existencia de 47 personas detenidas y sostuvo que, con base en los primeros indicios, el sitio habría funcionado como un centro de adiestramiento, aunque aclaró que la FGR sería la autoridad encargada de presentar el informe completo.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por irregularidades en el procesamiento de evidencias en el predio, señalando fallas en la preservación del lugar y en la cadena de custodia, lo que habría derivado en vulneraciones a derechos humanos de víctimas y familiares.



Investigación en curso

La FGR ha informado que el procesamiento del Rancho Izaguirre registra avances superiores al 60 por ciento en intervenciones previas, con el aseguramiento de indicios como prendas de vestir, elementos balísticos y restos óseos, además de la obtención de perfiles genéticos en análisis.

También se ha señalado que la investigación incluye líneas relacionadas con reclutamiento forzado y la operación de estructuras criminales en el sitio, así como la existencia de prácticas de adiestramiento.



Búsqueda de verdad y exigencia de justicia

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco insistió en que los hallazgos deben ser reconocidos en su totalidad y que no deben minimizarse las condiciones en que fueron localizados los restos humanos.

En su mensaje, reiteró que los trabajos de búsqueda continuarán dentro del Rancho Izaguirre y en otros puntos relacionados, con el objetivo de recuperar más indicios, identificar a las víctimas y avanzar en la verdad sobre lo ocurrido en el lugar.

“Los trabajos continúan y volveremos a ingresar. No vamos a detenernos”, concluye la publicación difundida por el colectivo.