Avioneta se desploma e incendia en Pachuca; reportan dos muertos

Una avioneta con matrícula XBAZG se desplomó y se incendió la mañana del 2 de noviembre en la Colonia Venta Prieta, al sur del municipio de Pachuca, Hidalgo, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas.

La aeronave cayó en un terreno contiguo a una plaza comercial, sin impactar la zona habitacional ni los establecimientos.

El predio se ubica también cerca de una gasolinera y de las inmediaciones de la 18va Zona Militar.

Las imágenes difundidas muestran la avioneta partida y envuelta en llamas tras el impacto contra el suelo, ocurrido durante una maniobra de despegue.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que el desplome provocó un incendio que fue controlado, sin que se registraran daños adicionales.

La Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo confirmó el arribo de los cuerpos de emergencia y pidió a la población mantenerse alejada del lugar.

“La Secretaría de Gobierno mantiene coordinación con las autoridades para dar seguimiento a la atención del incidente. Se solicita a la población evitar la zona, facilitar el paso de los servicios de emergencia y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar”, señaló la dependencia estatal en un comunicado.

Peritos de la Fiscalía estatal acordonaron el área y comenzaron las diligencias para recabar indicios y determinar las causas del desplome.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían emitido un informe oficial con la identidad de las víctimas ni el número de tripulantes a bordo, y anticiparon que los detalles se darán a conocer en las próximas horas.