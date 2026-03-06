Avistan ballena azul albina en el Parque Nacional Bahía de Loreto en BCS

Una ballena azul (Balaenoptera musculus) con albinismo fue avistada en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur, lo que representa un hito sin precedentes para la biología marina y la conservación de este cetáceo en México, dio a conocer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La temporada actual en el PNBL ha superado expectativas científicas y turísticas, ya que se ha logrado identificar al menos 30 ejemplares distintos de ballena azul en el Área Natural Protegida, agregó.

Entre estos avistamientos, destaca la presencia de una madre con su cría, lo que subraya la importancia crítica de Loreto como una zona vital para la crianza y refugio de esta especie.

“Una de las características más notables de esta temporada es el comportamiento de las ballenas, que, a diferencia de años anteriores, están navegando y alimentándose a distancias cortas de la costa”, apuntó la Conanp.

Este fenómeno se atribuye a una surgencia masiva de nutrientes que ha generado una disponibilidad extraordinaria de krill, el alimento principal de la ballena azul, que requiere consumir hasta 4 toneladas diarias para subsistir.

Esta abundancia de alimento cerca de la orilla no solo facilita la observación, sino que también indica un ecosistema marino saludable y productivo.

Además de las ballenas azules, se reporta una presencia constante y abundante de ballenas jorobadas y ballenas de aleta, enriqueciendo la diversidad de cetáceos observables en el parque y consolidando a Loreto como un punto de referencia global para el avistamiento de fauna marina, indicó la Conanp.

“La ballena azul está catalogada a nivel internacional como ‘En Peligro’ (Endangered - EN) en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que a nivel nacional en México se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría ‘Pr’ (Sujeta a Protección Especial)”.

El albinismo, explicó la dependencia, es una condición genética hereditaria que resulta en la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, ojos y pelo.

En el reino de los cetáceos, esta condición es extremadamente rara, con una incidencia estimada en algunas especies de apenas el 0.0025 por ciento para ballenas jorobadas.

Los registros más famosos de ballenas blancas se limitaban a otras especies, como la icónica ballena jorobada Migaloo, avistada por primera vez en 1991 frente a las costas de Australia; o el de “Galón de Leche”, una ballena gris albina observada y filmada desde 2008 en California Sur, México, e incluso fue vista nadando con su cría de color normal en 2016.

El PNBL, en colaboración con instituciones académicas, ha intensificado sus esfuerzos de fotoidentificación y monitoreo, labor fundamental para fortalecer el conocimiento sobre la presencia y movimientos de estos ejemplares, así como para procurar que la actividad de observación de ballenas se realice bajo estrictos estándares de sustentabilidad, permitiendo que la investigación científica avance sin perturbar los ciclos naturales de estos majestuosos mamíferos marinos.

“Asimismo, se reconoce el compromiso de los prestadores de servicios turísticos organizados, quienes han impulsado la coordinación entre actores locales para promover buenas prácticas de avistamiento, contribuyendo a que esta actividad se desarrolle de manera responsable y continúe generando registros y observaciones relevantes en la región”, agregó la dependencia.