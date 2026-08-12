Ayotzinapa: padres de los 43 exigen que caso contra Aguirre no sea ‘simulación’

En un mitin realizado en Chilpancingo, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial que el proceso contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no sea una “simulación” para contener sus reclamos de justicia.

Los familiares se dividieron en dos comisiones: una acudió a la audiencia en la Ciudad de México y otra permaneció en la capital guerrerense para fijar su postura. Melitón Ortega, vocero de los padres, advirtió que la detención y eventual vinculación a proceso de Aguirre no serán suficientes si no permiten esclarecer el paradero de los estudiantes y determinar quiénes más participaron en los hechos.

“Queremos justicia, queremos que se castigue, queremos que diga la verdad”, afirmó Ortega. El representante de las familias pidió que la FGR investigue qué ocurrió con las evidencias relacionadas con el caso y quiénes participaron en su desaparición.

Padres exigen que el proceso no sea una “simulación”

La exigencia ocurre durante la continuación de la audiencia inicial de Ángel Aguirre, imputado por la FGR por su presunta responsabilidad en delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia. El pasado 7 de agosto, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa obtuvo prisión preventiva contra el exgobernador.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que este martes se define si es vinculado a proceso. Según la imputación de la FGR, el exmandatario habría participado en el ocultamiento de evidencias relevantes para esclarecer el paradero de los normalistas.

La fiscalía sostiene que la instrucción para ocultar esas evidencias habría sido girada por el entonces gobernador, con participación de servidores públicos estatales de alto nivel. La acusación se centra, entre otros elementos, en la presunta sustracción y destrucción de grabaciones de cámaras de seguridad que habrían registrado parte de los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Piden investigar a exfuncionarios de Guerrero

Los familiares también exigieron que las investigaciones alcancen a otros funcionarios que ocupaban cargos en Guerrero durante septiembre de 2014. Ortega mencionó al entonces procurador estatal Iñaki Blanco y a Lambertina Galeana, quien encabezaba el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, además de otros responsables de seguridad.

Las familias pidieron al juez que no permita que Aguirre Rivero obtenga beneficios que, señalaron, ya han recibido otros implicados en el caso. En ese sentido, una madre de los normalistas exigió que el ex gobernador “tiene que permanecer en la cárcel el resto de su vida”, al recordar que han pasado casi 12 años sin que conozcan el paradero de sus hijos.

Los padres sostuvieron que el objetivo del proceso judicial no debe limitarse a determinar la situación jurídica del exgobernador, sino contribuir a esclarecer qué ocurrió con los estudiantes. Una madre pidió que Aguirre explique qué pasó con las grabaciones de las cámaras de seguridad de Iguala y quién habría ordenado su desaparición.

“Nunca nos dicen dónde están los chavos”, reclaman

La principal demanda de las familias sigue siendo conocer el paradero de los 43 estudiantes y evitar que el proceso contra Aguirre concluya sin respuestas. “Cada vez que detienen a alguien, dicen que son de los peces grandes, pero nunca nos dicen dónde están los chavos. Nunca sacan la verdad”, afirmó Ortega.

Los familiares insistieron en que las investigaciones deben alcanzar a quienes pudieran haber intervenido en la desaparición de los estudiantes y en el manejo de evidencias. Representantes del Colectivo de Desaparecidos “Lupita Rodríguez Narcizo” y del magisterio expresaron su respaldo a los padres y demandaron que se investigue a los responsables materiales e intelectuales.

El mitin concluyó con consignas de familiares, estudiantes y colectivos, quienes reiteraron su exigencia de verdad y justicia. Mientras la audiencia continúa en la Ciudad de México, los padres de los 43 advirtieron que mantendrán su movilización hasta conocer el paradero de los estudiantes y que se determinen las responsabilidades correspondientes.