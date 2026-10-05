Ayuntamientos de Baja California bloquean empresas señaladas por OFAC

Los Gobiernos Municipales de Ensenada y Tijuana anunciaron el bloqueo y la rescisión de contratos con empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según información publicada el 5 de octubre de 2026.

El Gobierno Municipal de Ensenada determinó bloquear cualquier nueva contratación con las compañías señaladas por autoridades estadounidenses e impedir que sus socios, accionistas, beneficiarios finales o representantes legales participen como proveedores del Ayuntamiento mediante otras sociedades.

Entre las empresas bloqueadas por el Ayuntamiento de Ensenada, encabezado por la morenista Claudia Agatón, figura Festivales Artistas Mobiliario Asesoría (FAMA), del empresario Marco Antonio Gómez Moreno Santelices, contratada para la producción del Carnaval de Ensenada en 2025.

“Respecto de los servicios contratados con anterioridad para el Carnaval de Ensenada, el Gobierno Municipal precisa que el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano implementó una medida de transparencia y control que no constituía un requisito ordinario para la contratación: la totalidad de las personas físicas y morales proveedoras presentó una declaración bajo protesta de decir verdad sobre la procedencia lícita de sus recursos y el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables”, indicó el Ayuntamiento de Ensenada en un comunicado.

El mismo documento municipal agregó que cada proveedor manifestó que sus recursos provenían de actividades lícitas y que contaba con registros que respaldaban sus operaciones, y que las personas morales declararon que sus socios, accionistas y beneficiarios finales eran identificables y que sus aportaciones tenían origen lícito.

En declaraciones previas al 5 de octubre de 2026, el presidente municipal de Tijuana, el también morenista Ismael Burgueño Ruiz, informó que instruyó rescindir los contratos con las compañías enlistadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

“Esas empresas han sido proveedores de otras administraciones”, declaró Burgueño Ruiz, quien instruyó no continuar trabajando con ninguna de las firmas señaladas y solicitó a la Oficialía Mayor un informe sobre las compañías designadas por Estados Unidos que mantenían contratos con el Ayuntamiento que encabeza.

La red empresarial atribuida por la OFAC a Gómez Moreno Santelices incluye a Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, FAMA, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Baja Fixer Group, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.

En Tijuana, el Ayuntamiento celebró con Inteliproof Efficient un contrato para la adquisición de equipo destinado a la modernización y el monitoreo de semáforos. En Playas de Rosarito, el Ayuntamiento contrató a la misma firma en 2022 para la compra de bienes, y sus registros contables muestran pagos a la empresa; en el primer trimestre de 2026 también aparece un pago de 216 mil pesos a Wermak Publired.

En Tecate, el Ayuntamiento contrató a Private Equity Baja mediante adjudicación directa el 31 de enero de 2025, con el objeto de prestar servicios profesionales de asesoría fiscal y administrativa para el Municipio.

Existen registros de convenios por más de 200 millones de pesos entre Inteliproof Efficient y la Fiscalía General del Estado de Baja California entre 2022 y 2025, según el cruce de contratos realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El Gobierno de Baja California contrató por separado a Inteliproof Efficient por alrededor de 16.5 millones de pesos entre 2022 y 2025, en al menos siete contratos para distintas dependencias. Entre las adquisiciones aparecen uniformes y equipo de protección para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, equipo táctico para la Fuerza Estatal, ropa para la Comisión Local de Búsqueda, equipo de cómputo y equipamiento vehicular.

En 2021, la misma compañía obtuvo un contrato por 16 millones de pesos para la adquisición de sistemas IMSI-catcher, utilizados para intercepciones telefónicas, con lo que el monto documentado con autoridades estatales supera los 36 millones de pesos.