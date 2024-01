La periodista Azucena Uresti desmintió la postura de Grupo Milenio respecto a su salida del noticiario nocturno que conducía en la cadena Milenio Televisión.

La comunicadora también agradeció el apoyo de Jaime Azcárraga Romandía, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, además de que advirtió que el periodismo vivía “bajo acoso y amenaza” constante.

“Agradezco a todos en Grupo Fórmula. Agradezco a Jaime Azcárraga, quien en medio de esta situación me ha dado su respaldo y su confianza para crecer profesionalmente, teniendo siempre como valores fundamentales la libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobre todo en estos tiempos en el que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes”, señaló al inicio de su noticiario radiofónico.

“Quiero aclarar que ante la intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional [...] no cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula he estado ya durante cinco años en el espacio de las 6:00 de la tarde, he permanecido desde el 2018 y aquí sigo [...] Ninguno de los proyectos por venir interferiría en absoluto con mi desempeño en la televisión, pues como ustedes saben, muchos compañeros y compañeras combinan su participación en diferentes medio”, dijo.

“Mi convicción siempre es estar de lado de los ciudadanos [...] Los aprendizajes que surgen a partir de esta experiencia los tomaré con la misma pasión y compromiso, pero además ahora impulsada por la fuerza que me da saber que estoy acompañada de colegas y amigos y de ustedes que en radio, en tele o otras plataformas siempre me han dado su apoyo y sus muestras de cariño. En las buenas y en las malas [...] Quiero agradecer a todos sus mensajes, llamadas, muestras de apoyo y cariño, para mí eso es lo que más valor tiene. Gracias de corazón”, indicó.

AMLO DICE ‘NO HAY NINGUNA CIRCUNSTANCIA ESPECIAL’ TRAS SALIDA DE AZUCENA URESTI DE MILENIO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador atacó de nueva cuenta a Azucena Uresti, quien el día 19 de enero se despidió del noticiario nocturno que conducía y que se transmitía en Milenio Televisión.

“No sé si de buena o mala fe pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura” y se quejó de que le echan la culpa de su salida [...] “Ayer, antier, el fin de semana una periodista habló de que se salía de un medio y que se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales”, expuso López Obrador sin mencionar a la comunicadora por su nombre.

“Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello, yo y mis circunstancias, es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto que por la coyuntura, decían los físicos, los que hablan físico hasta hace poco, tiene más tiempo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo desde Querétaro.

“No hay ninguna circunstancia especial, en cuanto a los medios se garantiza la libertad a todos, nada más que la periodista no sé si de buena o mala fe pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura, pero es que así está el ambiente”, aseveró.

Aprovechó también para decir que la cadena emitió un comunicado, en el que apuntó a que “llegó a un arreglo con ella, aclaró y hasta el ex Presidente [Felipe] Calderón rectificó, y ya, pero así van a haber muchas cosas, porque hay elecciones en puerta y siempre hay nerviosismos”.

Aunque un reportero cuestionó al Presidente de la República, si habría castigo a políticos que cometieran irregularidades durante las campañas electorales, lo cual derivó en la pregunta que se le hizo, el Presidente insistió en el tema de Uresti.

“Si hay denuncia la autoridad correspondiente tiene que hacerlo y tenemos derecho a denunciar, nosotros no lo hacemos porque imagínense me la pasaría denunciando porque a quién creen que le echaron la culpa de la salida de esta periodista, a quién creen. Entonces no es para estarse molestando, hay que entender las cosas como son, ahora sí hay que entender las circunstancias”, indicó López Obrador.

El 21 de enero, durante un evento que encabezó en Durango, López Obrador reprochó que se le acusara de solicitar que Uresti fuera despedida de Milenio como un acto de censura por parte del Gobierno Federal, rechazando que esto fuera cierto.

Por ello, le pidió a la periodista aclarar cuáles eran los motivos por los que terminó su noticiario nocturno, luego de que ella argumentó que era por “circunstancias especiales que se están viviendo en la actualidad”.

“Da la idea o da a entender que fue víctima de una censura, no, nosotros respetamos el derecho de manifestación libres de las ideas, nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes. Me gustaría que esta periodista Azucena, que dijera cuales son esas circunstancias especiales que se están viviendo, por lo que deja la televisora, ojalá y que hablara”, puntualizó.

El Presidente insistió en que él no buscaba censurar a la periodista, ni a ningún otro comunicador. Asimismo, resaltó que, de ser así, se la pasaría llamándole a los dueños de Televisa y Radio Fórmula, para que despidieran a Joaquín López-Dóriga y a Ciro Gómez Leyva.

“Conozco al dueño de Milenio, Francisco González [Albuerne], mi amigo, puedo decir, pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista”, enfatizó.

“Es como si le hablo a [Jaime] Azcárraga para que censure a Joaquín López-Dóriga, o le hablo a Olegario Vázquez [Aldir] para que censure a Ciro, me la pasaría yo hablándole a muchísimos. ¡No! Aquí hay libertad completa, no somos iguales, los anteriores censuraban, pero no solo censuraban, sino que llevaban a que el periodista de México, como sucedió con [José] Gutiérrez Vivó pidiera asilo en Estados Unidos”, concluyó.

El 20 de enero Grupo Milenio aseguró que la salida de Uresti Mireles, fue en mutuo acuerdo tras dos décadas de colaboración. A través de un comunicado difundido internamente, la empresa señaló, sin más detalles, que la periodista les informó que asumiría la conducción de un programa en radio en los próximos días.

“La periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Le deseamos éxito”, señaló Grupo Milenio, en su comunicado.

El 19 de enero, durante la transmisión del espacio informativo “Azucena a las 10”, Uresti informó que ese sería el último programa que conduciría, confirmando además, su salida de Grupo Milenio.

“Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones. Así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario ‘Azucena a las 10′”, dijo la comunicadora.