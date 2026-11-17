El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó, en julio de 2026, la visa de turista de Alejandro Isaac Fragozo López, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, según fuentes del Gobierno estadounidense consultadas por el Semanario ZETA, que dio a conocer el caso el 12 de noviembre de 2026.

Con esa medida, los titulares de los tres poderes del Estado quedaron sin autorización para internarse en territorio estadounidense.

La revocación contra Fragozo López permaneció sin difusión durante cuatro meses y las autoridades estadounidenses no precisaron los motivos de la decisión.

El Magistrado Presidente es el primero en ese cargo al que se le retira el documento migratorio en la entidad, donde la misma medida alcanzó antes a la titular del Poder Ejecutivo y al entonces titular de la mesa directiva del Congreso local. Funcionarios de la Administración de Donald Trump han sostenido que la visa es un privilegio revocable para quienes resulten sospechosos de colaborar con organizaciones criminales.

La secuencia comenzó en mayo de 2025, cuando se revocó la visa de turista de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de Carlos Torres Torres, entonces esposo de la Mandataria estatal.

Meses después, el 8 de diciembre de 2025, autoridades migratorias estadounidenses retuvieron al Diputado local Jaime Eduardo Cantón Rocha, quien en agosto de ese año había sido nombrado Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo de Baja California y ocupó esa posición hasta el 1 de diciembre del mismo año.

El legislador de Morena afirmó públicamente que su documento se encontraba en un trámite administrativo de renovación y que tenía fecha para recuperarlo, lo que no ha ocurrido.

Fragozo López fue mencionado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República que incluye a los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres por presunto lavado de dinero, sin que exista sentencia en su contra.

En septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, incluyó a ambos hermanos en un organigrama de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Magistrado Presidente declaró que no ha sido citado ni notificado de denuncia alguna y que solo conoce lo difundido por los medios de comunicación.

La lista de funcionarios y políticos de Baja California sin visa estadounidense incluye además a la Diputada federal Araceli Brown Figueredo, ex Alcaldesa de Playas de Rosarito; a la Alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y a su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado; al Alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, retenido 12 horas en un cruce fronterizo el 2 de diciembre de 2025, y a la ex Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.

La entidad concentra el mayor número de casos conocidos en el País, de acuerdo con los reportes publicados sobre el tema.

El coordinador de Morena en el Congreso local, Juan Manuel Molina, enfrenta cuestionamientos sobre la vigencia de su documento migratorio.