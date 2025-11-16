Balacera durante carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja ocho muertos

Una balacera durante una carrera de caballos en el municipio de Parral, Chihuahua, dejó como saldo ocho muertos entre la tarde del sábado y la madrugada de este domingo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La agresión a disparos ocurrió la tarde de este sábado 15 de noviembre, en el tramo conocido como Carril Santa Teresa, a la altura del kilómetro 02 de la carretera Parral-Jiménez, donde se realizaba el evento.

De acuerdo con la FGE, en el carril de carreras fueron localizadas siete personas muertas, todos del sexo masculino y de entre 20 y 35 años de edad, así como cartuchos percutidos de los calibres 7.62×39, .45 y 9 milímetros, por lo que se inició una carpeta de investigación.

En la zona también se aseguraron 12 automotores, siete pick ups y cinco vehículos tipo sedán.

Posteriormente, durante la madrugada de este domingo se halló a una víctima más, también masculino y de entre 30 y 35 años, en las inmediaciones del lugar, en una zona conocida como La Puerta del Tiempo. Por este hallazgo se inició una carpeta de investigación más.

Ante esta situación, el gobierno de Parral, encabezado por Salvador Calderón, implementó un operativo de vigilancia en todos los accesos a la ciudad, de la mano de la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones de la FGE, el Ejército y la Policía Municipal.

Las fuerzas de seguridad se desplegaron en los accesos provenientes de la Vía Corta, Jiménez, Matamoros y El Granillo, donde también confluyen rutas de la región serrana, Santa Bárbara y San Francisco del Oro.

“Estas medidas buscan inhibir el ingreso de personas con posibles intenciones delictivas y fortalecer el orden en el municipio. El operativo permanecerá vigente mientras sea necesario para disminuir riesgos y preservar la integridad de la ciudadanía”, señaló el ayuntamiento.

Por su parte, el gobierno de Allende también llamó a la ciudadanía a evitar transitar por el tramo Parral–Jiménez, “especialmente en Carril Santa Teresa”, donde se registró el ataque armado durante la carrera de caballos.

Chihuahua es la segunda entidad más violenta del país: entre enero y octubre de este año hubo 1,527 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.