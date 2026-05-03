Balacera en baile sonidero deja 11 heridos en la CDMX; cae presunto agresor

Una balacera en un baile sonidero en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, dejó 11 personas heridas.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 2 de mayo en el cruce de las calles Soles y Norte 186, donde se llevaba a cabo la fiesta callejera.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, elementos de seguridad que realizaban labores de vigilancia en el lugar escucharon detonaciones de arma de fuego y, al aproximarse, hallaron a varias personas lesionadas. De inmediato acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Testigos y familiares de los heridos relataron a los policías que, durante el baile, dos sujetos comenzaron a pelear a golpes. Al intensificarse la riña, uno de ellos extrajo un arma de fuego corta y comenzó a disparar contra los presentes.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General Balbuena para recibir atención médica especializada; las autoridades no reportaron fallecidos.

Con las características físicas aportadas por los afectados, durante la madrugada de este domingo 3 de mayo, los elementos de la SSC-CDMX localizaron al presunto agresor, un hombre de 33 años, pocas calles después del lugar de los hechos.

El sujeto portaba en sus manos el arma corta de fuego, que contaba con dos cartuchos útiles al momento de su aseguramiento.

Un joven identificado como Yael, de 24 años, reconoció ante los policías al detenido como el responsable de haber herido a integrantes de su familia durante el incidente.

Entre los 11 lesionados quedaron registrados Josefina, de 56 años, con herida en el brazo derecho; Marco Antonio, de 25 años, con lesión en la espinilla derecha; Diana, de 33 años, con herida en la rodilla izquierda; César, de 43 años, con lesiones en la pierna derecha y el glúteo izquierdo; Carlos, de 33 años, con herida en la pierna izquierda; Alejandro, con lesión en la pantorrilla izquierda; Carlos Alberto, de 28 años, con herida en la misma zona; Jael, de 50 años, con lesión en el tobillo derecho; Diana, de 35 años, con herida en la espalda baja; Juan José, de 40 años, con impacto en el empeine izquierdo; y Carlos Alberto, de 31 años, con lesión en el muslo derecho.

El presunto agresor presentado ante el agente del Ministerio Público adscrito a la alcaldía Venustiano Carranza, quien determinará su situación jurídica.



Inseguridad en la zona

Según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la alcaldía Venustiano Carranza se ubica entre las 10 demarcaciones con mayor inseguridad en la capital del País: el 56.1 por ciento de sus habitantes manifestó sentirse inseguro.

Colonias como Morelos, Moctezuma y la zona de la Merced registran de manera recurrente robos, enfrentamientos y agresiones a transeúntes y negocios.

La misma noche del sábado 2 de mayo, en la misma alcaldía, otro hombre fue detenido por disparar y matar a su acompañante durante una riña en la colonia Puebla, en el cruce de la Calle 65 y la calzada General Ignacio Zaragoza.