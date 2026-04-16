Balacera en pelea de gallos clandestina deja cinco muertos en Corregidora, Querétaro

Una balacera registrada durante una pelea de gallos clandestina dejó un saldo de cinco personas muertas en un predio de la Colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

El evento se realizaba sin permisos y la intervención de las autoridades se originó tras reportes al número de emergencias 911 por una riña y posibles disparos.

Víctor Antonio de Jesús Hernández, Fiscal de Querétaro, confirmó que cuatro personas perdieron la vida en el lugar y que una quinta víctima murió con posterioridad, sin haber permanecido en el sitio del enfrentamiento.

Señaló que los primeros en responder fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, quienes dieron aviso a la autoridad ministerial.

“Se confirma desgraciadamente el fallecimiento de cuatro personas en el sitio”, declaró ante medios de comunicación.

Según el Fiscal, el predio donde ocurrieron los hechos era un inmueble privado acondicionado para la realización de peleas de gallos, actividad que en ese momento se desarrollaba sin autorización de ninguna autoridad competente.

Hasta el momento de su declaración, la Fiscalía no había recibido denuncias formales por personas lesionadas, aunque no se descartó la existencia de heridos que abandonaron el lugar sin reportarse.

“No tengo una denuncia donde haya aparecido una persona que haya manifestado haber sido agredida; iniciamos la carpeta de investigación por las personas que perdieron la vida”, precisó Víctor Antonio de Jesús Hernández.

El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó mediante un mensaje que instruyó la activación de los protocolos de seguridad del Estado, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, y anunció que encabezaría personalmente una reunión de seguridad.

Kuri González adelantó que la Fiscalía sería la instancia responsable de informar sobre los avances de la investigación.

“Condeno enérgicamente los hechos y garantizo que, como siempre, no habrá impunidad”, afirmó.

Josué Guerrero, Alcalde de Corregidora, lamentó el daño causado a las familias de las víctimas y anunció que el municipio brindará apoyo humano, legal y psicológico a los afectados y a sus seres queridos.

Guerrero precisó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal actuó en su carácter de primer respondiente y que la investigación y la persecución del delito corresponden a la Fiscalía.

“Condeno con toda energía lo sucedido. En Corregidora, la paz no es negociable”, expresó.