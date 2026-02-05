Balacera en zona comercial del centro de Monterrey deja 7 personas heridas

Una balacera registrada en el cruce de la avenida Juárez y las calles Aramberri y Modesto Arreola, en la zona comercial del centro de Monterrey, Nuevo León, dejó un saldo preliminar de siete personas heridas este jueves, entre ellas al menos una menor de edad.

Los hechos generaron una amplia movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en una de las áreas de mayor afluencia de la ciudad.

Según los primeros reportes, el tiroteo ocurrió después de las 18:00 horas en la avenida Juárez, en el sector conocido como Colegio Civil, cerca del Mercado Juárez, donde se concentra una elevada actividad comercial y peatonal.

Versiones preliminares señalaron que entre dos y cuatro hombres jóvenes, vestidos con pantalones y sudaderas negras, abrieron fuego en la zona, lo que provocó que las balas o esquirlas alcanzaran a personas que caminaban por la vía pública o atendían negocios y puestos de comida.

El intercambio de disparos se registró en un tramo de la avenida Juárez comprendido entre las calles Aramberri y Modesto Arreola, donde testigos reportaron escenas de pánico entre comerciantes, clientes y transeúntes.

Información preliminar difundida por autoridades y servicios de auxilio estableció que siete personas resultaron lesionadas por impactos directos o rozones de proyectil de arma de fuego, entre ellas cinco mujeres y dos hombres, sin que hasta el momento se reportaran fallecimientos.

Entre las víctimas se identificó a una menor de edad, así como a personas adultas que se encontraban realizando compras, caminando por la banqueta o atendiendo negocios de comida y locales cercanos.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, de la Cruz Roja Mexicana y brigadistas municipales atendieron a los lesionados en el lugar y los trasladaron principalmente al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Hospital Metropolitano, donde se reportó que ninguno se encontraba en condición de gravedad.

Según las autoridades locales, en la zona intervinieron elementos de la Policía de Monterrey, de la Fuerza Civil, de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de Protección Civil y de otras corporaciones estatales y municipales, que acordonaron varios tramos de la avenida Juárez y vialidades aledañas para facilitar las labores periciales y la atención médica de los heridos.

El cierre de la circulación vehicular en la zona centro provocó congestión y desvíos en calles como Colegio Civil y Espinosa, mientras personal ministerial recabó casquillos y revisó cámaras de videovigilancia de negocios y del sistema de monitoreo estatal.

Eduardo Sánchez Quiroz, titular de la Secretaría de Seguridad de Monterrey, informó que, con base en las primeras indagatorias, se tuvo registro de al menos cuatro agresores que participaron en el tiroteo y que posteriormente huyeron del lugar, por lo que se inició un operativo de búsqueda por tierra y aire para ubicarlos.

El funcionario señaló que los responsables quedaron captados en cámaras del sistema de monitoreo urbano y en videograbaciones de establecimientos cercanos, las cuales se entregaron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de los reportes preliminares, ninguna autoridad confirmó detenciones relacionadas con estos hechos.

Reportes difundidos por diversas fuentes oficiales e informes de auxilio indicaron que las personas lesionadas eran civiles que se encontraban ajenos a la agresión y realizaban actividades cotidianas en la zona comercial al momento de las detonaciones.

Entre las víctimas se mencionó a mujeres de entre 40 y 55 años de edad, así como a hombres de aproximadamente 30 y 60 años, quienes presentaron heridas en extremidades, abdomen, espalda u otras partes del cuerpo, derivadas tanto de impactos directos como de esquirlas.

Personal médico que los atendió reportó que su estado de salud se consideró estable, aunque algunos permanecieron bajo observación en áreas de urgencias y hospitalización para descartar complicaciones.

Las primeras versiones sobre la posible causa del tiroteo variaron entre un enfrentamiento directo entre personas armadas y un ataque realizado por un grupo de jóvenes que abrió fuego en la zona comercial, sin que las autoridades confirmaran de manera definitiva el móvil de la agresión.

En los reportes oficiales y preliminares se coincidió en que no se registraron personas muertas y que los siete lesionados recibieron atención médica inmediata en el lugar y en hospitales cercanos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continuó con la recopilación de testimonios y la revisión de evidencias balísticas para determinar cuántos agresores participaron, la secuencia exacta de los disparos y las responsabilidades penales correspondientes.