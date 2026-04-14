Banamex tacha de ‘erráticos’ los pronósticos de Banxico y la SHCP sobre crecimiento e inflación

El área de Estudios Económicos de Banamex calificó como “erráticos” los pronósticos del Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto al crecimiento económico del país y la tasa esperada de inflación, y sostuvo que ningún analista del mercado les otorga credibilidad.

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, afirmó durante el foro Diálogos Banamex que Banxico no logra reducir las tasas de interés en el momento adecuado ni con la metodología correcta para ejecutar una política anticíclica efectiva. Según Kurczyn, los análisis de riesgos de la institución y la forma en que utiliza sus proyecciones son incorrectos. “Nadie le cree a Banxico sus pronósticos más allá de seis meses, nosotros tampoco”, señaló el directivo, quien agregó que la medición del grado de holgura —es decir, el PIB potencial frente al PIB observado— también presenta inconsistencias.

El analista sostuvo que Banxico incurrió en un error al recortar su tasa de referencia a 6.75 por ciento en su más reciente decisión de política monetaria. Según Kurczyn, si la institución tiene como objetivo alcanzar una inflación de 3 por ciento —meta que mantiene desde hace dos décadas sin concretarla—, no debió haber reducido la tasa y debió mantenerla en 10 por ciento. “Desde hace 15 años su verdadero objetivo no es 3 sino 4, entonces más allá de los detalles de exactamente cuánto baja la tasa, ése es el costo de que la credibilidad de este Banxico y de los otros Banxicos de antes, que no logran bajar las tasas de interés cuando se debe, como se debe, para hacer verdadera política anticíclica”, recalcó.

Respecto al crecimiento económico, Banamex descartó que México alcance en 2026 la expansión de 3 por ciento proyectada por la SHCP, y estimó en cambio una tasa de 1.6 por ciento para ese año. Iván Arias, director de Estudios Económicos de la misma institución, advirtió que la previsión de recorte al gasto programable para 2027 también será difícil de ejecutar. Según Arias, la SHCP calcula un crecimiento de 2.4 por ciento para 2027, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima 2.2 por ciento, mientras que Banamex sitúa su proyección en 1.6 por ciento para ese mismo ejercicio fiscal.

Arias señaló que el recorte al gasto programable equivalente a 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) planteado por la SHCP para 2027 es “muy fuerte” y de difícil cumplimiento, dado el volumen de compromisos de gasto vigentes y los reducidos márgenes de ajuste disponibles. Según el directivo, bajo los supuestos de Banamex, el recorte efectivo oscilaría entre 0.8 y 0.9 por ciento del PIB, cifra significativamente menor a la meta oficial.