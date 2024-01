“Las demandas serán en contra de posibles autores intelectuales y materiales, así como quienes financian las campañas de desprestigio con recursos inexplicables. El entorno favorable a la inversión con que cuenta el país es de confianza para las inversiones y la prosperidad económica”, detalló.

“En los últimos meses se ha visto en redes sociales una campaña dolosa que busca dañar la credibilidad del sistema financiero; desde el anonimato han sido difundidas mentiras, así como manipulado distintas plataformas digitales para afectar a Banco Azteca y al sistema financiero mexicano”, agregó.

“De manera falaz y con dolo se han difundido acusaciones sin sustento, que contrastan con los informes periódicos del sistema bancario nacional; esta serie de mentiras malintencionadas constituyen actos de terrorismo financiero”, señaló.

“La publicación de falsedades, con la fabricación de información manipulada y plagada de exageraciones puede generar trastornos en los mercados nacionales, situación que podría afectar los recursos de todos los mexicanos”, enfatizó.

“Estos actos son tan graves que constituyen diversos delitos con base en el Código Penal Federal; la pretensión de generar miedo y zozobra podría generar climas adversos a la economía nacional y poner en riesgo el futuro y la prosperidad de millones de familias y empresas nacionales; por ello no pueden quedar impunes”, explicó.

“Con total responsabilidad y compromiso con la legalidad y el futuro, Banco Azteca interpondrá demandas en contra de autores intelectuales y materiales, así como quienes financian campañas de desprestigio con recursos inexplicables, por sus intentos de sembrar miedo y alarma en la sociedad mexicana”, insistió Grupo Salinas.

“Banco Azteca confía en las instituciones del Estado mexicano para que sobre los responsables de estas acciones coordinadas caiga el peso de la ley. Es por la vía legítima y legal que se buscará poner fin a la campaña de un pequeño grupo de individuos cuyas conductas antisociales e ilegales buscan poner en duda la solidez del sistema financiero mexicano”, finalizó el comunicado, firmado por Luciano N. Pascoe Rippey, Director General de Estrategia Editorial del Grupo Salinas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 11 de enero de 2024, a Jesús Ramírez Cuevas, quien un día antes fue acusado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego de manejar una campaña negra en su contra y de sus empresas, a través de las diversas redes sociales.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO indicó que Ramírez Cuevas era un profesional íntegro, honesto, con principios y ética.

“Ricardo Salinas lo acusó”, le dijo un reportero al mandatario nacional. “No, Jesús no tiene nada que ver, es una gente profesional, íntegra, honesta, con principios, con ética, ni modo que va a estar a ver, pégale a este, di esto, te filtro este documento para que lo des a conocer. Pero le echan la culpa injustamente. Aprovecho también para aclarar”, respondió AMLO.

Sin ofrecer detalles o pruebas, el empresario aseguró, el 10 de enero de 2024, durante una entrevista con el periodista Jorge Adolfo Garralda Ochoa, en el canal ADN 40, que tenía identificados a quienes participaron en los ataques en su contra, por lo que pidió al funcionario federal “no hacerse el loco”.

Asimismo, Salinas Pliego indicó que él no creía que el presidente Andrés Manuel López Obrador supiera lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, se dijo molesto, ya que sostuvo que la campaña afectaba a todas sus empresas y también “daña a la clientela”.

“Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el Vocero de Presidencia: usted está manejando personalmente la campaña en contra de Ricardo Salinas, no se haga el loco y ya lo vimos y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales. Yo no creo que el presidente sepa, pero, por si no sabía, ya sabe. La campaña negra existe y está pagada y no hay que hacernos los locos”, denunció Salinas Pliego.

“Quiero venir a denunciar que existe una campaña negra en contra de Ricardo Salinas y sus empresas y se manifiesta en toda una serie de mentiras, para meterle desconfianza al público sobre las empresas mías, la Totalplay, Elektra, por supuesto el Banco Azteca y a TV Azteca que, por supuesto la atacan de todo, es normal”, expresó.

“Pero la novedad es que ahora están atacando a las otras empresas y tienen una campaña muy fuerte en redes, desacreditando al Banco, desacreditando a Elektra, desacreditando a Totalplay y están activísimos en redes sociales. Hay una campaña negra contra mí y le pegan al Banco”, dijo el empresario, forma parte del Consejo Económico Asesor de López Obrador.

Además, el magnate regiomontano arremetió contra la titular de la Tesorera de la Federación (TESOFE), María Elvira Concheiro Bórquez, a quien acusó de “desconectar” a Banco Azteca del sistema para cobro de impuestos. Según dijo, la decisión fue una respuesta a las críticas lanzadas desde TV Azteca, contra el contenido “comunista” de los nuevos libros de texto.

“El primer bloqueo empezó con la señora Elvira Concheiro, que es la Tesorera de la Federación, que la única institución desconectada del pago para impuestos fue Banco Azteca, hay 24 bancos y nada más a un banco desconectaron, porque la señora Concheiro es miembra del Partido Comunista Mexicano, se pasó a molestar con nuestra denuncia de los libros de texto comunistas”, dijo el empresario.

“Su hermano [Francisco Luciano Concheiro Bórquez] es miembro fundador del Partido Comunista Mexicano y no les gusta que Salinas haga estas cosas, y me montan esta campaña negra en contra mía y de todas mis empresas y hay que decirlo quiénes son”, insistió.

“Recuerde @JesusRCuevas, que antes de que ustedes llegaran, nosotros ya estábamos aquí, que a pesar de sus intentos de sabotaje, aquí estamos, y como ya se dieron cuenta... cuando se vayan, aquí seguiremos”, escribió el magnate regiomontano, en su cuenta de la red social, en la cual también compartió el video de la entrevista.

“Desde que empezó el año (8 días) esta cuenta lleva 173 tuits difamando a #BancoAzteca e impulsando el mentiroso HT #BancoAztecaEnQuiebra. Casi ni se nota que es una campaña negra... ¿quién les paga? #AquíEstamosyAquíSeguiremos”, denunció la cuenta oficial de la institución bancaria, también en X, un día antes.

“¿Como la ven? ¿Será que @lopezobrador_ o su escudero @JesusRCuevas están detrás de la campaña negra pagada contra Banco Azteca? Quien sabe, pero un cosa segura: Nos la pelan todos los chismes de ardidos. Aquí estamos y aquí seguiremos por muchos años más, a diferencia de ellos”, indicó, el 9 de enero de 2024, Salinas Pliego, también en X.