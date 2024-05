La bandera monumental del Zócalo de la Ciudad de México sería izada el domingo 19 de mayo para el evento convocado por las más de 200 organizaciones no gubernamentales que conformaban la llamada “marea rosa”, en el que estaría presente Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Así lo adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en la que también señaló que cuando había protestas no se izaba el lábaro patrio, para, según él, no caer en provocaciones.

“Sí, la bandera sí se tiene que izar, yo no sé por qué razón [la quitaban]. Es para protegerla. Es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Nada más eso, y yo no creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, nadie, pero no pueden salir [los militares de Palacio Nacional]”, dijo.

Asimismo, el Presidente de la República recordó que, regularmente, a las 18:00 horas de todos los días, un grupo de militares salen de Palacio Nacional para izar la Bandera, un hecho que era observado por mucha gente que pasaba por el Zócalo capitalino, e incluso, reveló, que él en ocasiones observaba esta ceremonia.

“Cada vez que salen a arrear la bandera en la tarde, a las 6:00 de la tarde, soldados, se reúne la gente y hacen vallas porque la gente tiene mucho respeto a nuestros símbolos patrios, todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera. Es un espectáculo, yo lo observo, porque salgo a veces a la ventana, a ver cómo está el Zócalo”, comentó.

Xóchitl Gálvez Ruiz pidió a López Obrador que no retirara la bandera mexicana del Zócalo de la Ciudad de México, el domingo en el marco de la marcha de la autodenominada “marea rosa”.

“Ojalá la gente vaya el domingo al Zócalo [...] señor Presidente, esa bandera no es de usted, es de todos y muchos mexicanos que no pensamos como usted, tenemos derecho a disfrutar de la bandera nacional el domingo”, enfatizó.

La manifestación también se replicará en 84 municipios de toda la República Mexicana y en el extranjero. Los oradores principales, que serán Gálvez Ruiz y Santiago Taboada Cortina, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, comenzarán sus discursos a las 11:00 horas.

Luego, la candidata presidencial firmará el “Manifiesto por una Nueva República” y se convocará al voto útil a favor de ella.

El 9 de mayo Gálvez Ruiz aceptó que el Instituto Nacional Electoral contara como gasto de campaña la marcha que se llevaría a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

A su llegada a Reynosa, Tamaulipas, la candidata confirmó a los medios de comunicación que asistiría a la movilización y al ser cuestionada sobre si el INE debía contar este evento como gastos de su campaña, señaló que era el INE el que debería decidir.

“Quien tiene que responder es el INE, hoy hay muchos eventos que organizan personas de la sociedad civil, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca, y ya, no tengo problema”, explicó.