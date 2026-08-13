Batres rechaza alza de 17.2% al presupuesto de SCJN; acusa ‘animadversión insana’ de ministros

La ministra Lenia Batres Guadarrama envió un oficio al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para rechazar el proyecto de presupuesto 2027 que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el 6 de agosto de 2026, el cual contempla un incremento nominal de 17.2 por ciento respecto a lo autorizado para el ejercicio 2026. El documento fue recibido la mañana del 13 de agosto de 2026 en ese órgano.

El proyecto aprobado por el Pleno solicita 6 mil 104 millones de pesos para el ejercicio 2027. En la misma sesión privada, celebrada el 6 del mismo mes y año, la SCJN aprobó restituir el seguro de gastos médicos mayores para más de 300 funcionarios de mando, prestación que había sido suprimida.

Batres Guadarrama dirigió el oficio al presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, en razón de que, tras la reforma judicial de 2024, ese órgano es el encargado de autorizar y enviar el proyecto de presupuesto de todo el Poder Judicial Federal (PJF) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su planteamiento, la ministra sostuvo que la SCJN ha operado de manera solvente con los 5 mil 208 millones de pesos que le asignó la Cámara de Diputados para 2026, monto que resultó 661 millones de pesos inferior a lo requerido en el proyecto de presupuesto correspondiente.

“El incremento de 17 por ciento solicitado para 2027 restituye el monto que el Congreso redujo para 2026. De aprobarse por el OAJ y por la Cámara de Diputados, serían nugatorios los esfuerzos de austeridad realizados”, señala el oficio.

Respecto al seguro de gastos médicos mayores, la ministra lo calificó como una práctica expresamente prohibida por la Ley Federal de Austeridad Republicana y rechazó que constituya un derecho de los funcionarios de mando. Añadió que el presupuesto ya se destina al pago de las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por lo que quien pretenda contratar un seguro privado deberá cubrirlo con recursos propios.

Batres Guadarrama también señaló que no se han reducido las pensiones de ministros y ministras en retiro para ajustarlas a las percepciones del personal en activo, medida que, según sus estimaciones, generaría ahorros de hasta 54 millones de pesos anuales. Según fuentes de la SCJN, existe desde hace tiempo un acuerdo general para reducir dichas pensiones, el cual aún no ha sido aplicado.

Para dimensionar la evolución del gasto, en 2018 el presupuesto de la SCJN ascendió a 5 mil 635 millones de pesos. De haberse actualizado únicamente conforme a la inflación, la cifra tendría que ubicarse en 7 mil 933 millones de pesos, pero durante el sexenio anterior sufrió recortes en múltiples ocasiones.

El envío del oficio derivó en un enfrentamiento público durante la sesión del 13 de agosto de 2026, en la que Batres Guadarrama acusó a la mayoría de sus colegas de mantener una animadversión insana en su contra, luego del rechazo a un proyecto de su autoría sobre una contradicción de criterios en materia de notificación de sentencias, asunto en el que todos coincidían en el criterio de fondo.

“Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto al presupuesto de esta Corte”, afirmó la ministra, quien anunció el retiro del proyecto y adelantó que haría público el documento.

La ministra cuestionó que varios integrantes del Pleno manifestaran inicialmente su respaldo y posteriormente anunciaran su voto en contra cuando ella se negó a suprimir algunos párrafos del proyecto. Diversos ministros y ministras afirmaron desconocer el oficio y rechazaron estar atacando personalmente a su colega.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, indicó que se enteraba en ese momento del oficio dirigido al OAJ, pidió no debatir sobre las afirmaciones vertidas y negó que se hubieran formulado descalificaciones personales durante la discusión.

“Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios, entonces ¿seamos serios? Somos serios”, replicó la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien consideró preocupantes los dichos de su colega y agregó que no advertía consideraciones ni expresiones dirigidas contra la persona de la ministra ponente.

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía lamentó las afirmaciones y reiteró que los argumentos expuestos fueron exclusivamente jurídicos. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra pidió respetar la solicitud de retirar el asunto, después de que María Estela Ríos González manifestó su oposición al proyecto en los términos en que estaba redactado.

Según las reglas de la reforma judicial de 2024, al haber obtenido el segundo lugar en la elección de 2025, Batres Guadarrama debería asumir la presidencia de la SCJN a partir de septiembre de 2027. No obstante, la Constitución mantiene previsto el mecanismo de nombramiento por el propio Pleno, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado en diversas ocasiones que corresponde a los ministros y ministras aclarar ese punto.