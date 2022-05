Beatriz Gutiérrez Müller asistirá a la Casa Blanca el 5 de mayo, invitada por esposa de Biden

La escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, acudirá como invitada de la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden, a la Casa Blanca, con motivo de la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos, fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, cuando en 1862 el Ejército Mexicano vence a la invasión francesa.

“Sí, va mi esposa [a la gira por Centroamérica], aunque ella va a estar a partir de Honduras, porque tiene otra invitación, la están invitando a la Casa Blanca, Washington, precisamente por la celebración del 5 de mayo”, comentó.

“Parece que la señora Biden está haciendo una convocatoria y la han invitado. Entonces, nos va a alcanzar en Honduras”, dijo, quien también hizo un repaso de la gira que sostendrá del 5 al 9 de mayo, donde visitará diversos países de Centroamérica, además de Cuba.

“Bueno, no va a haber mañaneras en las giras. Vamos a estar el 5 de mayo en Puebla, en el desfile, un acto histórico importantísimo. Terminando ese acto, salimos a la gira, vamos a estar en la tarde en Guatemala, vamos a entrevistarnos con el presidente de Guatemala [Alejandro Eduardo Giammattei Falla], ahí vamos a descansar”, detalló.

“Al día siguiente, vamos a El Salvador, por la tarde salimos a Honduras, vamos a estar con la presidenta de Honduras [Iris Xiomara Castro Sarmiento], luego con el primer ministro de Belice [Juan Antonio Briceño] y luego viajamos a La Habana, a Cuba”, enlistó.

El titular del Poder Ejecutivo Federal informó, además, que en la gira estará acompañado por Marcelo Ebrard, Luis Cresencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán, titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, y, de la de Marina, respectivamente.

López Obrador reveló que pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, durante la conversación que sostuvieron el 29 de abril, no excluir a ningún país de la 9 Cumbre de las Américas, a realizarse entre el 6 y el 10 de junio, en Los Ángeles, California.

“Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos, que nadie debe excluir a nadie. Todos, todos, todos, todos y que ya tiene que cambiar la política en América, ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos, de manera muy respetuosa”, dijo.

“Porque ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces ¿de dónde son los que no están invitados? ¿de qué continente, de qué galaxia? Vamos a dialogar, a unirnos, a hermanarnos, no a la confrontación. Quedó en que lo va pensar, ojalá se haga la invitación abierta, el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, insistió.

Acusó que existen grupos conservadores en Estados Unidos que han sacado provecho de esta política excluyente tanto en lo político como en lo económico.

“Han sacado muchas ventajas en lo económico y político, pero basta de estar medrando con el dolor de la gente. Nuestros migrantes mexicanos nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año, esto no tiene que ver con política, esto es ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen a sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar?”, enfatizó

“El Presidente informó que durante la llamada con Joe Biden le planteó que en la convocatoria a la Cumbre de las Américas se incluya a todos los países del continente, incluyendo a Cuba y a Venezuela. Que nadie excluya a nadie. Por una cumbre con todos los países”, indicó, por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, en su cuenta de Twitter.

López Obrador refirió que, en el diálogo con Biden, también le pidió acelerar el plan para frenar la migración, que consiste en realizar inversiones países centroamericanos, generar empleos y frenar con ello la salida de personas que buscan oportunidades en Estados Unidos.

“Se está trabajando, pero se avanza despacio y de esos hablamos, que tiene que haber más inversión. Se habló de 4 mil millones de dólares para Centroamérica y hasta ahora no hay nada, creo que autorizaron 100 millones de dólares. Ellos dicen vamos a promover la inversión, que lleguen empresas, pues sí, está bien, que haya inversión, que lleguen empresas, pero que lo hagan pronto”, finalizó.