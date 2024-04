“Los errores, las equivocaciones o delitos de alguien de la familia, así como sus aciertos, victorias o magnanimidades no son transferibles ni hereditarias, creo, en ningún lugar del mundo. Es México, segura de que no”, abundó.

“Los padres, los hijos, los familiares NO somos responsables de los actos de ellos; solo de los nuestros. Cuando somos mayores de edad, cada cual también debe ser consecuente de los suyos. Los niños y menores están todavía más aparte. Es abominable que ataquen a estos últimos”, señaló.

“Defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada. Por más que quieran vincular (de un lado u otro) a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a alguien por cuestiones políticas, el problema no es con ellos”, indicó la también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo ‘daños colaterales’. Saludo y abrazo a Juan Pablo: como adulto, igual que yo, lo que tengas que corregir que te lo dicte tu propia conciencia, como debe ser. Que te vaya bien en la vida es mi deseo”, enfatizó.

“Reciban todas estas víctimas mi solidaridad. ¡Basta! (P.D. Bloqueo automático al grosero, al que falte al respeto, al ‘robot’ y en general al que se quiera ‘pasar de lanza’)”, finalizó en su cuenta de la red social Facebook.

“Me van a tratar de sacar toda la guerra sucia como no me encuentran nada en mí personas, pues obviamente van a tratar a dañar a mi familia, con mi hermana, pero estoy lista para eso y adelante. Voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es más poderoso que cualquier ataque”, mencionó, por su parte, Gálvez Ruiz, antes de comenzar su evento en Tlalnepantla, Estado de México.