Beatriz Gutiérrez Müller no participará en la contienda por la rectoría de la BUAP

La investigadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller fue postulada para la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2025–2029, pero decidió no participar en el proceso.

La institución informó a Animal Político que Gutiérrez Müller fue citada a presentarse a la 1:30 de la tarde de este miércoles ante la Comisión de Auscultación, encargada de evaluar a los aspirantes a la rectoría, pero no se presentó. Por lo tanto, se interpreta que ya no será considerada para continuar en el proceso.

La inclusión de Gutiérrez Müller, académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, ocurrió días después de que se difundieran versiones sobre una supuesta mudanza a España, mismas que ella desmintió recientemente.

Beatriz Gutiérrez Müller es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I).

“Tomará la decisión que crea más conveniente”, dice la rectora de la BUAP

Por su parte, Lilia Cedillo, rectora de la BUAP, comentó ante medios sobre la postulación de Gutiérrez Müller: “Ella es una universitaria y tiene derechos como todos. Tomará la decisión que crea más conveniente. Fue postulada, pero si no acepta participar, entonces creo que en su momento dará a conocer su postura”.

La lista de postulados está conformada por Laura Alicia Barroso, Ricardo Cansino Ortiz, Lilia Cedillo Ramírez, Eloisa Chilian Herrera, Salvador Galicia, Beatriz Gutiérrez Müller, Odorico Mora Carreón, Ricardo Paredes Solorio y Rodolfo Javier Zepeda.

De acuerdo con el reglamento de la universidad, el rector o rectora será nombrado por el Consejo Universitario, previa auscultación de la comunidad universitaria.

Del 29 de agosto al 8 de septiembre, los candidatos realizan campaña para presentar sus propuestas.

Declinación a favor de Lilia Cedillo

Este día, en declaraciones a la prensa, Eloisa Chilian Herrera anunció que declinó su candidatura a favor de Lilia Cedillo.

Chilian Herrera aseguró que, aunque fue postulada, decidió no participar activamente en el proceso y respaldó la candidatura de Cedillo. “Ayer estuve aquí expresando mi apoyo a la doctora Cedillo y hoy vengo a agradecer la oportunidad, porque la valoro muchísimo. Estar en esta lista es un honor que me hace sentir muy bien”, señaló.