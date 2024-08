La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como el escritor Pedro Miguel Arce Montoya, algunos de los presentadores del libro, afirmaron que Gutiérrez Müller destacó por ser la primera mujer en romper con la figura de la primera dama, la cual calificaron como clasista e hipócrita.

Al tomar la palabra, la esposa de AMLO afirmó que con su libro buscaba abrir un debate cuya conversación no se cerraba. Asimismo, la autora reveló que al igual que López Obrador, se retiraría de la política, en la cual ella no pidió estar, según dijo.

“Yo me voy a retirar de la esfera política, no es lo mío y aunque fui pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza por lo que me resta de la vida”, afirmó.

AMLO tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, y Jesús Ernesto López Gutiérrez, a quien procreó con su actual cónyuge, la escritora, académica e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller.