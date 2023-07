La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, se registró como aspirante para ser candidata a la Presidencia de la República en 2024 por el Frente Amplio por México.

La legisladora resaltó que ella sí contaba con la experiencia para encabezar la construcción de la coalición opositora y dijo que iba arriba en las encuestas.

Asimismo, opinó que este era un momento histórico de la vida democrática del País, “un parteaguas” que definiría “si el horizonte será el de la evolución democrática o el de la regresión autoritaria”.

“Porque no tengo cola que me pisen, no he brincado de un lado a otro para purificarme, he salido adelante mirando a la cara y mirando de frente. Seguimos adelante en este proceso, sin renunciar, ni ocultar, ni disfrazar mi biografía. Yo no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme”, enfatizó la ex Gobernadora de Tlaxcala.

Tras la entrega de sus documentos, indicó que estaba “lista y estoy preparada, para tomarme en serio a mi País”.

También afirmó que gobernar era un asunto serio, no una broma, que requería de personas de verdad, con consistencia, experiencia y madurez.

Paredes Rangel detalló que la política actual requería de ética profesional, para que las ofertas que se plantearan fueran de un análisis objetivo del País, así como de la viabilidad para realizarlas y del cómo llevarlas a cabo.

Declaró que su única motivación para contender por la candidatura presidencial, era servirles a sus compatriotas y darles soluciones que les permitieran salir adelante y desarrollar a todo el pueblo mexicano en armonía.

“Lo más fácil es incitar al odio y a la violencia en México. Lo difícil es tener la grandeza para encontrar los puntos que nos unen, lo complejo es gestionar la tensión en la que viven los segmentos de nuestra población”, insistió.

“Hoy me registré para participar en el proceso democrático de selección del coordinador del #FrenteAmplioPorMéxico. Voy a demostrar lo que podemos lograr con sensatez, experiencia y participación ciudadana. #ExperienciaPorMéxico #BeatrizParedesVa”, escribió en Twitter.





¿QUIÉN ES BEATRIZ PAREDES RANGEL?

Beatriz Paredes Rangel, de 69 años, nació en Tlaxcala el 18 de agosto de 1953.

Es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió un Posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona.

Ha sido Diputada local, Diputada federal y Senadora.

Fue Gobernadora de Tlaxcala, de 1987 a 1992.

También fue titular de la Secretaría General de la Confederación Nacional Campesina, en 1994, y de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de 2007 a 2011.

Fue subsecretaria en la Secretaría de Gobernación en tres ocasiones: de Gobierno, de Desarrollo Político y de Gobernación.

También fungió como Subsecretaria en la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal., en 1982.

Asimismo, fue Embajadora de México en Cuba, en 1993, y en Brasil, este último cargo que ocupó del 20 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2016, durante la Administración de Enrique Peña Nieto.