Bebé de SLP es el primer mexicano en nacer con anticuerpos para el Covid-19; su madre fue vacunada

El embarazo no es, en ninguna circunstancia, una contraindicación para vacunarse con los medicamentos disponibles por Covid-19, consideró el médico Heriberto Lizaola. ( )

Se detalló que tanto la madre como su recién nacido se encuentran sanos, la madre tuvo un embarazo normal, nunca desarrolló síntomas de Covid-19 durante su embarazo y ni ella ni su bebé presentaron reacciones negativas durante o después de las dos aplicaciones de la vacuna de Pfizer (administradas a las 32 y 37 semanas de embarazo).

“El nacimiento, que ocurrió 15 días después de la aplicación de la segunda dosis de vacuna para Covid-19, fue a través de una cesárea sin contratiempos”, se informó mediante un comunicado.

Recientemente se informó sobre un caso similar de una bebé nacida con anticuerpos en Florida, Estados Unidos.

“Este es el primer caso en México y el primero en el mundo en el que los anticuerpos se detectaron al analizar la sangre periférica a los 7 días posteriores al nacimiento, sugiriéndose que se trata de defensas producidas por el mismo bebé y no por anticuerpos maternos”, se añadió en el boletín.

La profesionista que dio a luz es una nutrióloga que labora en un hospital y por ello pertenece al personal de primera línea, por lo que pudo recibir la vacuna, no sin antes tener dificultades para obtenerla, ya que los responsables inicialmente no querían aplicarla ante la falta de indicaciones precisas por parte de las autoridades correspondientes al no considerar a la embarazada como grupo de riesgo, según los lineamientos actuales.

EL CASO EN FLORIDA

El anuncio del primer caso de un bebé con anticuerpos a México se dio a conocer solo un día después de que medios de EU informaran de una trabajadora de salud vacunada contra el Covid-19 en Florida, que dio a luz una niña con anticuerpos de la enfermedad, el primer caso detectado en el mundo.

La madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna de laboratorios Moderna, por ser una trabajadora de salud en primera línea de la lucha contra el coronavirus y la niña nació tres semanas después, a fines de enero pasado.

Un análisis realizado al cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos del Covid-19, según dijeron al canal televisivo WBPF de Palm Beach (sureste de EU) los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick, que van a publicar un artículo sobre el caso en la revista médica MedRxiv.

–Con información de EFE