Beltrones presenta iniciativa para devolver al INE nombramientos colegiados

El senador independiente Manlio Fabio Beltrones Rivera presentó en el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional y legal para devolver al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad colegiada de nombrar a los titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del organismo.

La propuesta busca revertir el esquema vigente desde 2024, cuando el Congreso de la Unión trasladó esos nombramientos a la presidencia del Consejo General y eliminó el requisito de aprobación por el órgano colegiado. En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Beltrones Rivera atribuyó ese cambio a Morena y sus aliados, y sostuvo que de ahí derivaron los señalamientos de irregularidades en la administración de Guadalupe Taddei Zavala, ex consejera presidenta del INE.

La iniciativa incorpora además un control sobre el gasto del Instituto: los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública cuyo monto total exceda de 10 millones de pesos requerirían la aprobación previa del Consejo General.

“La colegialidad debe estar garantizada en la Constitución y en la ley; no concedida por voluntad personal”, escribió el senador.

La reforma que concentró los nombramientos en la presidencia del INE se publicó el 14 de octubre de 2024 y modificó el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que antes exigía el voto de ocho de los 11 integrantes del Consejo General para designar a esos funcionarios.

La propuesta de Beltrones Rivera se suma a las iniciativas que Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron en el Senado el 28 de octubre de 2026 con el mismo objetivo de restablecer la colegialidad en los nombramientos del Instituto. El 27 de octubre del mismo año, las consejeras y los consejeros electorales anunciaron una etapa de transición institucional y una revisión a fondo de posibles irregularidades en el organismo.