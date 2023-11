La Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó una sentencia de 3 años y 4 meses de prisión por abuso sexual contra Benjamín Saúl Huerta Corona, ex Diputado federal por Morena,

Asimismo, por concepto de reparación de daño, deberá pagar la suma de 18 mil 960 pesos. Esta fue la primera sentencia en contra del ex Diputado, luego que un juez encontró las pruebas suficientes para imputar a Huerta Corona, de agredir sexualmente a dos menores de edad.

Además de los años de prisión y el pago reparatorio, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia también estipuló la prohibición de Huerta Corona de comunicarse con la víctima.

En su primera sentencia, al no rebasar los 3 años de prisión, el ex Diputado podría obtener el beneficio de seguir su proceso en libertad. Sin embargo, seguirá en prisión por un segundo proceso que aún no concluye.

Huerta Corona ha estado en prisión luego de ser denunciado por haber llevado a un menor de edad a un hotel ubicado en la colonia Tabacalera de la CDMX, donde supuestamente le realizó tocamientos en junio de 2019, aunque la orden de aprehensión por dicho caso se ejecutó en diciembre de 2022.

El ex diputado federal aún tiene pendiente un proceso, el primer caso que lo llevó a prisión por violación equiparada, en agosto de 2021, cuando otro menor de edad, originario de Puebla, también acudió con Huerta Corona a un hotel, ubicado en la colonia Juárez, donde el adolescente no pudo resistirse por el estado de ebriedad que tenía.

No obstante, el ex legislador se libró de quedar inscrito en el Registro de Agresores Sexuales de Ciudad de México, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró dicho instrumento como inconstitucional.