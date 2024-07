El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Joe Biden había sido “un buen gobernante” en Estados Unidos.

“Es una decisión soberana que corresponde a las autoridades y dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden y lo consideramos un buen gobernante. Ha tenido buenos resultados, la economía en Estados Unidos está bien. Supieron enfrentar con eficacia y eficiencia, y con una buena estrategia, la dificultad que significó en lo económico la pandemia, la crisis, la guerra de Rusia y Ucrania”, indicó.

“Esto debe verse como la continuidad de lo que se logró en los tiempos del ex presidente Donald Trump cuando se suscribió el TMEC, todo esto ha ayudado, sin duda, esa política de fortalecimiento de América del Norte, de integrarnos con Canadá, nuestro País y Estados Unidos, en lo económico y comercial, ha dado resultados. Eso que comenzó hace cinco años”, declaró.

Durante su conferencia de prensa matutina también mencionó que la decisión de Biden no ir por la reelección y elegir a un nuevo candidato será algo que debería resolver el Partido Demócrata, pero que él se mantendría en su postura de llevar una buena relación con Estados Unidos.

Por otra parte, López Obrador se pronunció por aclarar la confusión generada el fin de semana, tras las críticas lanzadas por el candidato republicano Donald Trump contra de Marcelo Ebrard Casaubón, ex Secretario de Relaciones Exteriores.

Aunque respaldó la respuesta que dio al candidato republicano la virtual Presidenta electa de México Claudia Sheinbaum Pardo, López Obrador consideró que se debía priorizar una relación de cooperación y buena vecindad con Estados Unidos.

“Claudia es una Presidenta electa con autoridad moral y política, por eso estoy de acuerdo con lo que externó [...] Desde luego le tengo mucha admiración como servidor público a Ebrard, si hubo una confusión, que se aclare”, pidió.

“Que quede de manifiesto que los mexicanos con Claudia Sheinbaum vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos, porque nos conviene, no solo a los gobiernos, sino fundamentalmente a los pueblos, no confrontación sí diálogo, cooperación, respeto a nuestras soberanías”, añadió.

El sábado 20 de julio, durante un mitin llevado a cabo en Grand Rapids, Michigan, Trump denostó a Ebrard y se ufanó de haber conseguido todo lo que pidió al Gobierno de México, para frenar el paso de los migrantes a Estados Unidos.

“Nos dieron todo lo que quería. Obtuve todo lo que quería de México [...] Hicimos algo muy duro a México cuando estábamos construyendo el muro. [Les dijimos] ‘Nos tienen que dar 28 mil soldados para protegernos mientras hacemos el muro’. Y se rieron de mí. Odio cuando la gente se ríe de mí de manera tan irrespetuosa. Se rieron de mí y dijeron: ‘No haremos eso. ¿Por qué haríamos eso?’”, contó Trump.

Sin embargo, al hablar del supuesto sometimiento al Gobierno mexicano, lanzó una serie de insultos que provocaron una confusión y fueron respondidos públicamente por Ebrard y Sheinbaum, en sus respectivas cuentas de la red social X.

“Y el caballero [Ebrard] que representaba al Presidente [mexicano] me dijo: ‘Me gustaría discutir esto con el Presidente [López Obrador]’. Y yo le dije: ‘le doy cinco minutos. Me tengo que ir, tengo algo mucho más importante que hacer’”, detalló Trump.

“Y el caballero regresó y dijo: ‘Señor presidente [Trump] nos encantaría darle soldados para proteger su muro sin costo, por supuesto, sin cargarle [a EU) costo alguno’”, comentó.

“Y luego tenemos a esta persona estúpida con un coeficiente intelectual bajo. Mídanle su coeficiente intelectual y les garantizo que está entre 50 y 60. Y él está negociando contra [Vladímir] Putin, el presidente Xi [Ping] de China, [Emmanuel] Macron de Francia, quien es un tipo muy inteligente”, expresó, en supuesta referencia a Ebrard.

“Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”, escribió Ebrard en X.

“Lamento el lenguaje soez del ex Presidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m_ebrard Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”, señaló, por su parte, Sheinbaum Pardo.

No obstante, Christopher Landau, ex Embajador de Estados Unidos en México, sostuvo que cuando Trump habló de “una persona estúpida”, con un “coeficiente intelectual por debajo de 50”, en realidad se refería a Biden.