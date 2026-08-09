Billetes falsos en México: sanciones y qué hacer en caso de recibir uno

Un caso ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc volvió a poner bajo la lupa la circulación de dinero falso en México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron a una mujer que llevaba consigo 81 billetes presuntamente falsos, además de otros documentos que fueron asegurados durante la intervención.

De acuerdo con el reporte, además de los billetes, a la mujer le fueron encontrados 20 actas de nacimiento, por lo que los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con alguna actividad ilícita.

En México, portar o intentar usar billetes falsos para realizar pagos es considerado un delito federal que se puede sancionar con prisión o con multas, de acuerdo con lo que establece el Código Penal Federal.

Sanciones por pagar con billetes falsos

El Código Penal Federal establece para la falsificación, circulación o uso de moneda falsa una pena de cinco a 12 años de prisión, además de una sanción de hasta 500 días multa, dependiendo de las circunstancias del caso.

Es importante señalar que recibir un billete falso sin saberlo no implica automáticamente una responsabilidad penal, ya que el problema surge cuando una persona conoce que la pieza es falsa y aun así intenta utilizarla para realizar un pago o ponerla nuevamente en circulación.

Por ello, si alguien sospecha que tiene un billete apócrifo, lo recomendable es no utilizarlo para pagar y acudir a una institución bancaria para que sea enviado al Banco de México y se determine su autenticidad.

¿Qué hacer si recibes un billete falso?

Si recibes un billete y sospechas que es falso, no lo vuelvas a utilizar para pagar. Lo que debes hacer es llevarlo a cualquier sucursal bancaria para que sea enviado gratuitamente al Banco de México y sometido a un análisis de autenticidad.

Al entregar la pieza, el banco debe proporcionar un Recibo de Retención de Piezas Presuntamente Falsas o Alteradas, que incluye un folio o número de seguimiento.

Banxico señala que, si el análisis determina que el billete es auténtico, el banco deberá reembolsarte su valor; si resulta ser falso, la pieza queda bajo custodia del Banco de México y no se recupera el valor nominal.

¿Qué hacer si recibiste un billete falso de un cajero automático?

Si el billete fue recibido directamente de un cajero automático o de una ventanilla bancaria, existe un procedimiento especial.

Lo que se debe hacer es acudir a cualquier sucursal de la institución bancaria dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción del billete para presentar una reclamación.

Posteriormente, la institución bancaria deberá proporcionarte un formato de reclamación, la cual deberá ser llenada. Al formato le debes anexar fotocopia de alguna identificación oficial.

El banco retendrá la o las piezas y te extenderá el recibo correspondiente, después la entidad financiera debe remitir las piezas a Banxico para dictamen.

Finalmente, el Banco de México tendrá un máximo de 20 días hábiles bancarios, contando a partir de la recepción de la pieza para emitir un resultado, ya sea que se le devuelva el valor nominal a la persona o no.