Blanca Cruz García asume la presidencia provisional del INE tras renuncia de Taddei

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral eligió ese 27 de octubre a la consejera Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional del organismo.

Cruz García asumió las funciones que desempeñaba Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció al cargo luego de que se revelaran anomalías en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción en asignaciones.

La consejera llegó al INE en abril de 2026, cuando la Cámara de Diputados la eligió como consejera electoral para el periodo 2026-2035.

Al asumir ese cargo se comprometió a mantener los principios de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad y paridad, con perspectiva de género, en el desempeño institucional.

“Expreso a ustedes mi profunda adhesión a estos principios de la función electoral y a los valores democráticos. Lo digo porque, contrariamente a algunas visiones, concibo la democracia como más, mucho más que un ritual cívico de plazos predeterminados, como una mera formalidad”, manifestó Cruz García.

En Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos otorgados por el INE durante la gestión de Taddei Zavala y también durante la de Lorenzo Córdova Vianello.

“La solicitud de la Auditoría Superior de la Federación es que se audite, todo tiene que auditarse, tiene que transparentarse, todos esos contratos -como bien dices- tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente, y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas”, afirmó.

Sheinbaum Pardo pidió que el Órgano Interno de Control del INE entregue a la ASF toda la información de las investigaciones abiertas por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, y planteó que la fiscalización se extienda a los años anteriores para establecer desde cuándo las empresas señaladas mantienen relaciones comerciales con el organismo electoral.

Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estaba encabezada por Pablo Gómez Álvarez, congeló cuentas de algunas empresas proveedoras del INE, aunque un amparo les permitió continuar operando.

También rechazó que Morena tenga el control del organismo electoral y sostuvo que la mayoría de sus trabajadores pertenece al servicio profesional de carrera y proviene de administraciones anteriores, incluida la de Córdova Vianello.

Además, cuestionó el costo del organismo y recordó que su propuesta de reforma para reducir los recursos destinados al INE y a los partidos políticos no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

Respecto al proceso para sustituir a Taddei Zavala, Sheinbaum Pardo pidió que quien asuma la presidencia del INE garantice la imparcialidad de las áreas del organismo y una mayor transparencia en el manejo de sus recursos.

“Es un buen momento para que quien llegue pues haga un ejercicio de transparencia y garantice que ningún área del Instituto Nacional Electoral va a estar a favor de nadie”, expresó.