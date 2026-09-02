Bloquean caseta de la México-Toluca por desaparecidos del EdoMex en Mazatlán

Familiares de cuatro hombres originarios del Estado de México, desaparecidos el 3 de febrero de 2026 en Mazatlán, bloquearon este miércoles la caseta de La Venta, ubicada en el kilómetro 24 de la Autopista México-Toluca, para exigir avances en las investigaciones.

Los manifestantes cerraron la circulación con dirección a la Ciudad de México, lo que provocó filas de vehículos en ese tramo carretero.

Su intención inicial consistía en levantar las plumas de la plaza de cobro y permitir el libre tránsito sin cobro, pero los trabajadores del punto de peaje impidieron esa maniobra, según expusieron los propios inconformes.

Las familias demandaron la búsqueda y localización de los hermanos Omar Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino, así como de su cuñado Óscar García Hernández.

Los tres primeros son originarios del municipio de Ixtlahuaca y el cuarto del municipio de Jilotepec, ambos en el Estado de México.

Una familiar de los cuatro desaparecidos explicó que el cierre total de la caseta se produjo únicamente después de que se les negó levantar las plumas, y pidió empatía a los automovilistas afectados.

“Queremos que los busquen, no queremos más carpetas”, declaró.

La protesta se sumó a otra movilización que las mismas familias sostienen desde el 14 de agosto en la caseta El Dorado, sobre la Autopista Toluca-Atlacomulco, donde mantienen el paso libre para los conductores.

El 18 de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de 22 personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los cuatro hombres.

Los familiares señalaron que esas capturas no derivaron en avances sustantivos dentro de la indagatoria.

A siete meses de los hechos, las cuatro personas continúan sin ser localizadas y los allegados advirtieron que mantendrán las acciones de presión en las plazas de cobro mexiquenses hasta obtener resultados concretos de las autoridades ministeriales encargadas del caso.