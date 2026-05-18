Bloquean cuentas bancarias a Rocha y ex funcionarios como una medida preventiva y automática: Sheinbaum

Las cuentas bancarias del Gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y otros ex funcionarios estatales fueron congeladas de manera preventiva, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que ese mecanismo se activó de manera automática al existir una relación de los bancos mexicanos con Estados Unidos ante las órdenes de aprehensión.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, señaló.

Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos, asentó.

Sheinbaum Pardo descartó que sea una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Pero informó que será esta entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda la que explicará en un comunicado cómo se establece ese mecanismo.

Según reportes, las cuentas bancarias de funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa fueron congeladas después de las denuncias del Gobierno de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.