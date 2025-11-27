Bloqueos carreteros han dejado pérdidas por $6 mil millones, calcula Concanaco; llaman a retomar diálogo ‘de inmediato’

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que los bloqueos carreteros ya causaron pérdidas económicas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos.

En un comunicado, llamó a las autoridades a retomar “de inmediato” el diálogo para liberar corredores logísticos, pues afectan la movilidad y la actividad económica en diversas regiones del País.

“Se trata de una estimación prudente que busca dimensionar el daño económico mientras se construye una salida negociada que no siga cargando el costo sobre empresas y hogares”, señaló.

Recordó que, pese a las reuniones sostenidas entre organizaciones de transportistas y productores del campo con la Secretaría de Gobernación, los cortes continúan de manera intermitente y podrían prolongarse.

“Para la Confederación, esto confirma la urgencia de retomar el diálogo con reglas claras, con facilitación neutral y una agenda centrada en seguridad en carreteras, costos logísticos, precios y simplificación de trámites, evitando nuevas afectaciones a terceros”, exigió.



Exhorta mesas de diálogo

La Concanaco exhortó a que haya una mesa técnica con representación de las organizaciones en protesta, autoridades federales y estatales y cámaras empresariales, con objetivos y tiempos definidos, por lo que indicó tres puntos:

- Corredores de libre tránsito con horarios, puntos de resguardo y prioridad para alimentos, medicinas y bienes esenciales mientras avanzan las negociaciones.

- Mecanismo público de información en tiempo real (mapa de cierres, tiempos de respuesta y rutas alternas) que oriente a ciudadanía y empresas y reduzca la incertidumbre.

- Respeto simultáneo de derechos: el derecho a la manifestación no debe anular el derecho al trabajo, al libre tránsito y al ingreso de las personas.

“Protestar es un derecho. Impedir que las familias trabajen, se abastezcan y lleguen a tiempo a sus actividades no puede ser el costo de cualquier inconformidad. Es momento de acordar una ruta de solución, liberar corredores estratégicos y proteger el ingreso de los hogares”, señaló Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR.

Subraya que las micro, pequeñas y medianas empresas familiares son las primeras afectadas.

“Un solo día sin vender puede comprometer nómina, renta o servicios básicos. Por ello, llama a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, planear traslados por rutas alternas cuando sea posible y reportar incidentes. Las cámaras de comercio locales permanecen disponibles para orientar, consolidar reportes y coadyuvar con la autoridad en la pronta solución del conflicto”, destacó.

Dijo que la Confederación está a disposición para colaborar como parte de la solución, aportando datos del territorio y propuestas técnicas.

“Nuestra prioridad es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias, con un acuerdo que libere de inmediato los corredores logísticos y encauce las legítimas demandas por la vía institucional”, concluyó.



Líderes campesinos acuden a Senado para dialogar con Bienestar, pero no son atendidos

Representantes de campesinos y transportistas asistieron al Senado de la República para buscar un diálogo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel tras su comparecencia y así llegar a un acuerdo para retirar los bloqueos carreteros, pero no lo lograron.

“No hubo manera, no se prestó, no nos dejaron entrar”, señalaron los dirigentes.

En entrevista con medios, David Estévez Gamboa, pidió que no criminalicen la lucha que el sector realiza, pues ya tienen amenazas de prisión.

“Venimos a pedir apoyo, queremos consensos para que se pronuncien en favor del movimiento, que es un movimiento auténtico de productores agrícolas y de operadores de camión. (...) Queremos decirle a la presidenta que no somos sus enemigos, nada más queremos que nos atiendan. No estamos haciendo politiquería, ni somos de ningún partido. Solamente queremos ser escuchados porque en la carretera todos los días tenemos problemas de inseguridad y de extorsión y de tantas cosas que vivimos como transportistas”, declaró.

Por la mañana, campesinos y transportistas hicieron un llamado a mantener los bloqueos carreteros en el país y aduanas ante la falta de acuerdo con la Secretaría de Gobernación para dar solución a sus demandas respecto a seguridad para operadores, precios justos para el campo y la modificación de la Ley General de Aguas.

El llamado de ambos gremios ocurre a dos días de haber convocado a un paro nacional y tras no alcanzar un acuerdo con la dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, luego de una reunión que se extendió por varias horas el martes.

Estévez Gamboa dijo que la falta de acuerdo se debe a la disparidad en las propuestas presentadas a ambos grupos aliados y reportó que se mantienen alrededor de 40 bloqueos en el país.