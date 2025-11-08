Bloqueos en Guanajuato frenan 30 trenes con 251 mil toneladas de carga; ‘afectan cadenas logísticas del país’, dice Concamin

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) manifestaron su preocupación por los bloqueos a las vías férreas en distintos puntos del país, y advirtieron que en Guanajuato se han detenido 30 trenes con más de 251 mil toneladas de carga varada, lo que equivale a 9 mil camiones.

En un comunicado, ambas organizaciones hicieron un llamado “urgente” a las autoridades para que se dé solución permanente que impida la toma de las vías del tren como mecanismo de manifestación, pues comprometen el desarrollo económico del país.

“Concamin y la AMF son sensibles a las demandas de los productores del campo mexicano, así como a cualquier demanda social. Sin embargo, destacan que las interrupciones en las vías generales de comunicación afectan gravemente las cadenas logísticas del país y envían un mensaje negativo sobre la certeza que requiere un servicio estratégico como el ferroviario”, destacó.

“La interrupción en las vías férreas impacta el traslado de productos esenciales como insumos agrícolas, bienes de consumo, vehículos, autopartes y combustibles, entre otros”, añadió.

Además, el bloqueo en Guanajuato ocasionó la suspensión temporal de operaciones en algunos tramos de la red, ante la imposibilidad de mover trenes con fluidez y con el fin de evitar una congestión mayor.

“El impacto se ha extendido hasta el puerto de Manzanillo, donde se registró un paro ferroviario total al no poder entrar ni salir contenedores cargados o vacíos. También está interrumpido el servicio intermodal desde la Ciudad de México y el Bajío hacia estados como Sinaloa, Nayarit y la zona Noroeste del país”, destacó.

Subrayaron que los bloqueos generan incertidumbre entre los usuarios del ferrocarril, al provocar afectaciones significativas en los procesos logísticos y comprometer el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a este medio sustentable de transporte de carga.

Reiteraron su interés en seguir impulsando al sector ferroviario y pidieron la intervención de las autoridades para poner fin a los bloqueos que comprometen el desarrollo económico del país.

Bloqueos en el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “muchos de los que tienen tomadas las carreteras, lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos”, en referencia a las movilizaciones de agricultores que bloquearon carreteras en distintos estados del país para exigir un aumento al precio del maíz.

La mandataria sostuvo que su gobierno mantiene el diálogo con los productores que tienen demandas legítimas, pero señaló que existen dirigentes con motivaciones partidistas detrás de algunos bloqueos.

“Mientras haya intereses legítimos se les va a recibir, a todos se les recibe y se dialoga, pero hay algunos que tienen intereses políticos en todo eso. Y solamente hay que ver muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen”, dijo.