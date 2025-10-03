$!Bloqueos y enfrentamientos en carreteras de Zacatecas dejan un fallecido y 37 vehículos incendiados

Durante la madrugada de este viernes, se registraron bloqueos en 11 carreteras de Zacatecas, que incluyeron enfrentamientos, balaceras y la quema de al menos 37 vehículos entre tractocamiones, autobuses y automóviles particulares, dejando como saldo al menos una persona fallecida.
Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas, aseguró en un video difundido esta mañana a través de sus redes sociales que, hasta el momento, la mayoría de los puntos bloqueados ya han sido despejados, aunque persisten afectaciones severas en la carretera de Zacatecas a San Luis Potosí y en Río Grande.
“Reacción de grupos delincuenciales por operativos”
El funcionario estatal señaló que “lo más seguro es que estos actos se traten de una reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados que se han dado en los operativos recientes”.
Precisó que “se trataron de 11 distintos bloqueos en los cuales se emplearon 37 vehículos distintos”, e indicó que comenzaron alrededor de las 2:00 de la madrugada y afectaron tramos carreteros en los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.
De acuerdo con Reyes Mugüerza, las autoridades activaron de manera inmediata el plan antibloqueos con tres objetivos principales: garantizar la integridad de las personas que circulan por las carreteras, remover los vehículos para restablecer el tránsito y localizar a los responsables de los hechos.
Asimismo, Reyes Mugüerza confirmó el fallecimiento de una persona en el municipio de Río Grande, presuntamente vinculada con los bloqueos. La Fiscalía General de Justicia del Estado ofrecerá más detalles sobre este caso más adelante, indicó el funcionario.
Respuesta inmediata y coordinación interinstitucional
Reyes Mugüerza dijo que el Gobernador David Monreal Ávila instruyó a las instituciones integrantes de la Mesa de Construcción de Paz a intensificar la presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía en los puntos afectados.
“Desde hace ya más de un año y medio no se registraba este tipo de incidentes, pero ahora tenemos la capacidad de actuar de manera coordinada y de manera inmediata”, subrayó el Secretario de Gobierno.
En sus primeras publicaciones de este viernes, Reyes Mugüerza pidió a la ciudadanía mantener la calma y circular con precaución, señalando que hasta las 3:00 de la madrugada no se habían reportado personas lesionadas ni fallecidas.
Posteriormente, alrededor de las 8:00 de la mañana, informó que la situación se encontraba bajo control y que las actividades educativas y oficiales se desarrollaban con normalidad. Las autoridades educativas y de gobierno también anunciaron tolerancia ante retardos o faltas justificadas debido a problemas de movilidad.
Reyes Mugüerza concluyó que la vocería de la Mesa de Construcción de Paz continuará informando a la ciudadanía conforme se confirmen nuevos detalles sobre los bloqueos y las investigaciones en curso.