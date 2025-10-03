$!Bloqueos y enfrentamientos en carreteras de Zacatecas dejan un fallecido y 37 vehículos incendiados

Durante la madrugada de este viernes, se registraron bloqueos en 11 carreteras de Zacatecas, que incluyeron enfrentamientos, balaceras y la quema de al menos 37 vehículos entre tractocamiones, autobuses y automóviles particulares, dejando como saldo al menos una persona fallecida. Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas, aseguró en un video difundido esta mañana a través de sus redes sociales que, hasta el momento, la mayoría de los puntos bloqueados ya han sido despejados, aunque persisten afectaciones severas en la carretera de Zacatecas a San Luis Potosí y en Río Grande.







“Reacción de grupos delincuenciales por operativos” El funcionario estatal señaló que “lo más seguro es que estos actos se traten de una reacción de los grupos delincuenciales frente a los resultados que se han dado en los operativos recientes”. Precisó que “se trataron de 11 distintos bloqueos en los cuales se emplearon 37 vehículos distintos”, e indicó que comenzaron alrededor de las 2:00 de la madrugada y afectaron tramos carreteros en los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete. De acuerdo con Reyes Mugüerza, las autoridades activaron de manera inmediata el plan antibloqueos con tres objetivos principales: garantizar la integridad de las personas que circulan por las carreteras, remover los vehículos para restablecer el tránsito y localizar a los responsables de los hechos. Asimismo, Reyes Mugüerza confirmó el fallecimiento de una persona en el municipio de Río Grande, presuntamente vinculada con los bloqueos. La Fiscalía General de Justicia del Estado ofrecerá más detalles sobre este caso más adelante, indicó el funcionario.





