Bloqueos y quemas se desatan en Nayarit tras captura de ‘El Jardinero’, líder del CJNG

Balaceras, incendios de comercios y bloqueos de carreteras se desataron el 27 de abril de 2026 en diversas zonas del estado de Nayarit, luego de la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Los hechos de violencia se concentraron principalmente en la cabecera municipal de Tecuala, localidad ubicada cerca de los límites de Nayarit con Sinaloa, a unos 133 kilómetros al norte de Tepic, capital del estado. Según reportes preliminares, varias tiendas de autoservicio y supermercados fueron incendiados en esa zona, considerada un corredor de paso estratégico hacia Mazatlán, Sinaloa.

Pobladores de la región comenzaron a reportar balaceras, incendios provocados y vehículos utilizados para obstruir distintas vialidades, entre ellas carreteras federales. Medios locales documentaron, además, la quema de un automóvil sobre la vía Federal 15 y el incendio de un tráiler en la zona de Uzeta, al sur de Tepic.

Ante la ola de violencia, el Ayuntamiento de Tecuala emitió un exhorto a la población para que permaneciera en sus hogares. “Ante los hechos de seguridad registrados en el Municipio, exhorto a toda la población a permanecer en sus hogares y evitar salir a las calles hasta que las autoridades competentes indiquen que la situación está controlada”, se indicó en un comunicado municipal. La misma dependencia llamó a mantener la calma, resguardar a las familias y abstenerse de difundir rumores. Por su parte, el Ayuntamiento de Uzeta suspendió las actividades de su fiesta patronal como medida preventiva para evitar exponer a los habitantes a actos de violencia.

Respecto al perfil de “El Jardinero”, su detención se realizó en una zona donde había logrado extender su radio de operación en los últimos años, en un corredor criminal que conecta los estados de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Según reportes de inteligencia y antecedentes documentados, Flores Silva mantenía control territorial en una franja estratégica de Jalisco que abarca municipios clave para la producción y trasiego de drogas, desde la región Valles hasta zonas serranas utilizadas para la instalación de laboratorios clandestinos.

Su estructura operativa no solo se enfocaba en la producción de drogas sintéticas —particularmente metanfetamina—, sino también en la logística integral del narcotráfico en esa región del país. Además de contar con orden de aprehensión vigente en México, “El Jardinero” es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, lo que convierte su captura en un asunto de alcance binacional.