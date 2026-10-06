Bolaños calla ante señalamientos por su vínculo con ‘Andy’ López Beltrán

Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), evitó responder los cuestionamientos que legisladores de oposición le formularon durante su comparecencia en el Pleno de la Cámara de Diputados respecto a su relación con Andrés Manuel López Beltrán, alias “Andy”, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la STPS tampoco respondió a los planteamientos sobre las medidas que adoptó para impedir que Arturo Alcalde Justiniani, padre de su antecesora Luisa María Alcalde Luján, obtuviera ventajas en su desempeño como abogado laboral.

Durante la comparecencia en el recinto legislativo de San Lázaro, Bolaños López sostuvo confrontaciones con los diputados respecto a la informalidad laboral, los incrementos salariales y las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en materia de empleo. En esas intervenciones acusó a los legisladores de oposición de no haber hecho lo suficiente por los trabajadores durante el periodo neoliberal y de haber empobrecido a las clases trabajadoras.

“Vienen y nos reclama que los incrementos (salariales) no han sido suficientes. Creo que se han mordido en ese sentido la lengua, porque no les corresponde una decisión moral como la que están intentando señalar”, planteó el funcionario federal.

El señalamiento provocó la respuesta del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Mancilla, quien le exigió ajustar su conducta al carácter de la sesión. “Ubíquese bien en dónde está usted sentado. Porque no está en un mitin de Morena, no está en una asamblea partidista, no está frente a un templete buscando el aplauso fácil. Está usted en la Cámara de las y los diputados (...) Comparece como Secretario de Estado del Gobierno mexicano. Así que compórtese a la altura de su cargo”, demandó.

El tono del titular de la STPS cambió cuando la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Ana María Balderas le reprochó que durante cinco años la dependencia estuvo encabezada por Alcalde Luján, mientras su padre cobraba como abogado de sindicatos cuyos registros, contratos colectivos y huelgas dependían de la autoridad laboral. La legisladora le preguntó qué medidas instrumentó para evitar que el despacho del abogado tuviera ventajas en asuntos laborales.

“Lo que ella decía en la oficina, su padre lo cobraba en el despacho. Y nadie en este Gobierno vio nada raro, nadie de ustedes. Y esto a ustedes le llaman el nuevo modelo laboral, nosotros le llamamos por su nombre: conflicto de intereses, pero eso entre ustedes es normal, son bisneros”, afirmó Balderas.

La diputada panista recordó que el arribo de Bolaños López a la titularidad de la STPS ocurrió de forma paralela a su amistad con López Beltrán, quien fue su compañero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Balderas precisó que la amistad con “Andy” no constituye un delito, pero expresó preocupación por la integridad de una dependencia que administra miles de millones de pesos y los padrones de millones de jóvenes.

Pese a que el titular de la STPS dispuso de una última intervención tras el planteamiento de la legisladora panista, optó por guardar silencio ante los señalamientos.

El diputado del PAN Daniel Chimal insistió en el tema con una serie de preguntas directas. “Se le preguntó puntualmente su relación con Andrés Manuel López Beltrán y con empresarios vinculados públicamente a contratos gubernamentales, y la pregunta es muy sencilla: ¿es verdad esto?, ¿no se reúne usted con Andrés Manuel López Beltrán para tratar asuntos relacionados con empresarios y contratos públicos?, ¿ha servido usted como enlace entre López Beltrán y funcionarios públicos, empresarios?, ¿tiene o ha tenido usted como enlace a estas personas?, ¿tiene o ha tenido relación con estas personas?”, cuestionó.

El legislador panista también interrogó al funcionario federal respecto a reuniones que, según las versiones mencionadas en la sesión, se realizarían los jueves. “La respuesta es muy concreta, sí o no (...) le estamos dando la oportunidad de aclararlo y aclararlo frente al pueblo de México”, señaló.

La comparecencia se inscribe en el formato de rendición de cuentas al que son convocados los titulares de las dependencias federales ante el Poder Legislativo. Los cuestionamientos sin respuesta quedaron asentados en el registro de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados.