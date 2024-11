Boom del crimen organizado invisibiliza los asesinatos de mujeres en México: Norma Andrade

Invitada por ONU Mujeres para la presentación del documental que protagoniza «Norma, en busca de la justicia», dirigido por la periodista francesa Brigitte Leoni, la activista mexicana Norma Andrade visitó recientemente la sede de la ONU en Ginebra, donde en una entrevista con Noticias ONU contó su historia de lucha, que se remonta a 2001, cuando su hija fue asesinada en Ciudad Juárez. De manera cruda, relata por qué esa localidad mexicana sigue siendo una de las más peligrosas para las mujeres y explica que la causa es porque son “desechables” y “reemplazables” y no les importan más que a sus familias, pero no al Gobierno, las autoridades locales o las empresas. Pero no es solo Ciudad Juárez. Andrade también explica que la violencia contra mujer en México es escalofriante: Cada día entre nueve y diez mujeres son asesinadas, mientras la tasa de impunidad supera el 95%. Con la publicación de esta entrevista, Noticias ONU se une a la conmemoración este lunes 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una burbuja color de rosa Noticias ONU: El documental que lleva su nombre, Norma: a quest for justice, o Norma, en busca de la justicia, en español, empieza con esta información: 50.000 mujeres han sido asesinadas en México desde el 2001. Su hija Lilia Alejandra, es una de ellas. Un día como muchos se fue a trabajar por la mañana y no volvió por la noche. A pesar de las desapariciones notorias de mujeres en Ciudad Juárez desde los años 90. ¿Usted no pensó que su hija pudiera haber sido víctima de un crimen de género al principio? ¿Por qué? Norma Andrade: Porque yo vivía en una burbuja color de rosa en donde no más mi medio, en donde tenía mi familia y mis estudiantes, mi trabajo. No veía muchas noticias. No estaba involucrada nada en los problemas que acontecían en la ciudad. Entonces no estaba informada de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Ahora miro hacia atrás y digo indebidamente, pero realmente así era mi vida en una burbuja color de rosa.

El mural “Sembrando memoria, cosechando justicia” representa a la comunidad y a las víctimas de feminicidio del Estado de México. ( )

Valemos un cacahuate Noticias ONU: Ciudad Juárez sigue siendo la ciudad mexicana más mortífera para las mujeres. Con más de 2526 mujeres asesinadas en tres décadas -del 1993 al 2023- y cientos desaparecidas. Desde su punto de vista, ¿cuál es la principal causa de feminicidio en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos? ¿Cómo lo explica? Norma Andrade: Mi nieta lo resumiría en tres palabras: ‘valemos un cacahuate’. ¿Por qué valemos un cacahuate? Porque no les interesa. O sea, una mujer es, para ellos, desechable. Hoy está produciendo en la maquila (fábrica), el otro día desaparece, luego la encuentran asesinada. Pero ya entró otra a trabajar en su lugar. Ya otra llegó a reemplazarla. Es importante para su familia, pero nada más. No para la sociedad, no para el gobierno, mucho menos para la autoridad y la empresa pues se fue, pero ya llegó otra y la reemplazó. Punto. Noticias ONU: Al ser una ciudad fronteriza, ¿es una ciudad que se ha deshumanizado? Norma Andrade: Tiene mucho que ver. Como es fronteriza, es un paso de migrantes. Es poco el arraigo de comunidad. Yo creo que la población tiene más del 50% de la población que no es originaria, entonces no hay ese arraigo de comunidad como en otras regiones en el país. No hay justicia Noticias ONU: Han pasado 23 años desde que se descubrió el cuerpo de su hija. Usted pidió justicia a gritos para usted, pero también para las mujeres, todas las madres que sufrieron la misma tragedia. ¿Qué obtuvo? Norma Andrade: ¡Dos atentados!... En muy pocos casos se ha logrado justicia, ahí estamos hablando del 2 o 3% de los casos. Hemos encontrado jóvenes desaparecidas, algunas con vida, que son nuestros mayores logros. Hemos encontrado restos óseos de jóvenes desaparecidas, lamentablemente fallecidas y que únicamente se encuentra una parte de su cuerpo que para la familia también es un tesoro. Nosotros quisiéramos encontrar a todas nuestras jóvenes desaparecidas con vida.

De izquierda a derecha, Joseline Morales, Kathleen Murrain y Gladys de León, retratadas frente a un mural con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y una niña afrodescendiente, en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. ( )

Lamentablemente, en el caso de mi hija Alejandra, todavía no tenemos justicia y el gobierno está fabricando a un culpable para tratar de minimizar el impacto del caso de Alejandra en la Corte Internacional (inter-Americana). Pero, aun así, yo creo que una joven que logramos rescatar con vida o una joven que aprende a cuidarse y que evita ser una más de las cifras, yo creo que para nosotros es un logro muy grande. Yo empecé a modo de chascarrillo, y he recibido dos atentados porque dentro de nuestra lucha ha habido persecuciones. Yo creo que hemos recibido muchas cosas negativas, pero el encontrar alguna joven o algún resto óseo que le da certeza a una familia de que su hija fue asesinada aun cuando no se tengan detenidos a los agresores, yo creo que eso es mucho. Es mucho porque les da un lugar en donde ir a llorar a su hija. Noticias ONU: ¿Y justicia? Norma Andrade: Todavía no la tenemos. Por eso ha sido mi lucha. Son 23 años. Siempre luché por la justicia, por Alejandra. Hace poco, un experto me hizo ver una realidad que en 23 años yo no había visto y no quería aceptar: que tal vez yo no voy a encontrar la justicia para Alejandra. O al menos no la justicia jurídica que yo deseo, que los agresores de Alejandra estén en la cárcel. Pero tal vez sí podamos encontrar la justicia moral o simbólica. Porque en el momento en que al Estado mexicano se le dé una sentencia y se le diga que es responsable y tenga que reconocer públicamente que no protegió a Alejandra y que no ha hecho absolutamente nada por proteger a los hijos de Alejandra, y a todas las Alejandras que hay en el país y todos esos niños que quedaron en orfandad cuando sus madres fueron asesinadas, yo creo que eso va a paliar en algo, esa falta de justicia jurídica que cada vez veo más lejana. Noticias ONU: Porque su carpeta está ya a nivel de la Corte Interamericana. Norma Andrade: Así es. Hace ocho meses más o menos, pasó a la Corte Interamericana en diciembre del 2023. 50 mil asesinatos Noticias ONU: ¿Este es el último paso en que espera pueda obtener alguna reparación? Norma Andrade: Creo que ese es un trabajo muy fino que están haciendo los abogados y que va a lograr que el Estado sea nuevamente sentenciado por un feminicidio en el país. Sé que son muchísimos, se habla de más de 50.000 asesinatos y no son cifras mías, sino de Amnistía Internacional. Pero el que logremos esa aguja en el pajar, yo creo que va formando la montaña de arena que queremos lograr. Noticias ONU: Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en torno a la violencia machista en el país son alarmantes. Cada día entre nueve y diez mujeres son asesinadas. La tasa de impunidad supera el 95%. Solo un 2% de los casos termina en sentencia y tan solo una de cada diez víctimas se atreve a denunciar a su agresor. ¿Qué es lo que está fallando realmente?

Marchas por el Día Internacional de la Mujer, #8M, en Ciudad de México. En uno de los carteles se puede leer: Yo protesto porque cuando me pasó a mí, sentí culpa. ( )