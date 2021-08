La escritora y editora, Brenda Lozano Vázquez, afirmó que no renunciará a su cargo como nueva agregada cultural de México en España, ello luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que nombre a una mujer indígena y poeta -de la cual no dijo nombre-, como su sucesora.

Luego de ser nombrada como agregada cultural de México en España, Lozano Vázquez fue criticada en las diversas redes sociales, porque la articulista del diario español El País expresó opiniones criticas del Gobierno encabezado por López Obrador, del propio político tabasqueño, de su familia y de miembros de su gabinete, incluidos el canciller Ebrard Casaubón.

“Aparte de los insultos, muchos afirman que mis posiciones críticas, el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debieran llevarme a presentar mi renuncia. Pienso lo contrario”, escribió Lozano Vázquez, en un artículo publicado el pasado viernes 20 de agosto, en el citado rotativo español.

En su artículo de opinión se refirió al despido del escritor Jorge F. Hernández y la renuncia del director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la SRE, Enrique Márquez Jaramillo, lo que dejó una crisis institucional que, a decir de la escritora y editora, la ha dejado “en medio de una guerra política y de luchas de poder que, en el fondo, poco tienen que ver conmigo”.

“Si aceptar representar la cultura de mi país en la Embajada de México en España, como parte de una comunidad cultural y como parte de una nueva generación que defendemos la libertad de expresión, los feminismos, los grupos vulnerables y una postura no patriarcal y antirracista, ocasionó esta polémica, no es mi función favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica”, apuntó Lozano Vázquez.

“No soy ‘conservadora’, ni tengo que ver con los grupos presididos por hombres ya mayores; de hecho, yo no había nacido cuando estos grupos intelectuales se formaron y tuvieron vigencia”, señaló la escritora y editora, quien insistió en continuar como la nueva agregada cultural de México en España.

AMLO PROPONE QUE MUJER POETA INDÍGENA REPRESENTE CULTURA DE MÉXICO EN ESPAÑA, EN LUGAR DE BRENDA LOZANO

“Voy a proponerle a Marcelo que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena, una poeta del Istmo de aquí, del centro del país, mexica, que hay hombres y mujeres con mucha preparación y ya ni hablar de cultura. Ellos encarnan la cultura, vamos a cambiar eso”, señaló el político tabasqueño el pasado 20 de agosto.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló que no se puede representar al Gobierno de México si no se está de acuerdo con el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”. “Pero no es culpa de Marcelo, es un proceso, hay que entenderlo, quiénes dominaban el Servicio Exterior”, suavizó el presidente.

“[Jorge] Castañeda [Gutman], ¿se acuerdan del ‘comes y te vas’? [que le dijo el entonces presidente Vicente Fox Quesada a su homólogo cubano Fidel Castro Ruz] todo lo que tiene que ver con cultura lo hemos venido planteando, estaba vinculado los dos grupos hegemónicos que manejaban los presupuestos, los premios, los reconocimientos para artistas, historiadores, arqueólogos, investigadores”, comentó López Obrador.

Por otra parte, el político tabasqueño subrayó que se trata de un asunto de congruencia y si Lozano Vázquez no está de acuerdo con el proyecto político que él encabeza, “¿cómo los vas a representar?”. Además, recordó que México cuenta con diferendos con España, por la solicitud desatendida del perdón a los pueblos originarios.