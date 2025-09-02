Brote de sarampión en México: suman 17 muertes y 4 mil 353 casos confirmados

México suma 4 mil 353 casos de sarampión confirmados y 17 fallecimientos, informó este martes el Secretario de Salud federal, David Kershenobich. El 95 por ciento de los casos de este brote están concentrados en Chihuahua.

Afirmó que la cobertura de vacunación en el País con esquema completo se encuentra en 81.1 por ciento de la población, aunque se busca llegar al 95 por ciento de personas inmunizadas. El pasado 19 de agosto, se contabilizaron 15 muertes y un total de 4 mil 164 casos.

“Hemos establecido un cerco tratando de que no se disemine y la única manera de poderlo controlar tiene que ver con vacunación. La vacunación es un acto de amor y de protección”.

“Estamos haciendo un esquema de recuperación en niños de 6 años, porque con la pandemia de Covid se dejó de vacunar a muchos de estos niños y actualmente se ha recuperado hasta el 92 por ciento”, señaló en conferencia matutina.

Chihuahua es el Estado que encabeza la lista de casos confirmados con 4 mil 51, seguido de Sonora con 87, Coahuila con 53, Guerrero con 35, Durango con 22, Zacatecas con 21 y Michoacán y Campeche con 14.

Le siguen Sinaloa con 13, Tamaulipas con 12, Baja California Sur con 8, Ciudad de México con 6, Oaxaca con 5, Guanajuato con 4, Quintana Roo con 2 y Chiapas, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán con 1, respectivamente.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso en todas las edades y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

Produce una enfermedad aguda y severa caracterizada por fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, pequeños puntos blancos abultados dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo (exantema).

Desde la exposición a la enfermedad hasta la aparición de los primeros síntomas (como la fiebre) transcurren entre 10 a 12 días. Desde la exposición hasta la aparición del exantema (erupciones cutáneas) unos 14 días con un rango de 7 a 18 días.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas.

Sin embargo, este virus puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.