$!Brugada presenta en Nueva York políticas de vivienda y cuidados de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, participó en el Foro Urban20 2026, en Nueva York, donde presentó las políticas de la capital mexicana en materia de vivienda social, vivienda asequible, regulación del mercado inmobiliario y sistema público de cuidados. Durante su participación, Brugada señaló que la Ciudad de México se suma a la iniciativa planteada por el alcalde de Barcelona para construir una coalición mundial por una vivienda asequible. La funcionaria recordó que hace casi 40 años, en 1987, llegó a Nueva York como activista social durante una movilización por el derecho a la vivienda y señaló que aquellas demandas mantienen vigencia ante los problemas actuales de acceso a un hogar. Brugada sostuvo que durante décadas la política nacional de vivienda estuvo marcada por el abandono y por una visión de la vivienda como mercancía. Explicó que actualmente la Ciudad de México cuenta con una política basada en tres ejes: construcción masiva de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y participación de las comunidades.

La política de vivienda de la CDMX La jefa de Gobierno informó que una de las primeras decisiones de su administración fue crear la Secretaría de Vivienda y duplicar los recursos destinados a este sector. Señaló que la meta es realizar 200 mil acciones de vivienda para 2030, tanto mediante la construcción de nuevos hogares como a través del mejoramiento de viviendas existentes. Como parte de esta política, explicó que el gobierno capitalino entrega créditos a tasa cero para familias trabajadoras y personas que necesitan acceder a una vivienda, con esquemas cuya devolución no supera 20 % de sus ingresos. También destacó la construcción de vivienda social con precios por debajo de los del mercado y la adquisición de suelo para desarrollar nuevos proyectos habitacionales. Brugada también mencionó la puesta en marcha de una empresa pública de construcción de vivienda y la incorporación de tecnologías sustentables. De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, ya se han instalado más de 16 mil tecnologías sustentables en viviendas, entre sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos. La mandataria señaló que la política habitacional no se limita a construir nuevas viviendas, sino que también contempla la mejora, modernización y ampliación de hogares existentes. Añadió que este año se alcanzarán 40 mil viviendas mejoradas y transformadas, como parte de las acciones para atender el rezago habitacional y garantizar el derecho a una vivienda digna. En materia de vivienda en renta, Brugada expuso que su gobierno promueve una ley de rentas justas, razonables y asequibles para que los alquileres no aumenten por encima de la inflación. También planteó reconocer constitucionalmente el derecho al arraigo y crear una defensa inquilinaria para atender posibles abusos contra los arrendatarios.