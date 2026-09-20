$!Brugada presenta en Nueva York políticas de vivienda y cuidados de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, participó en el Foro Urban20 2026, en Nueva York, donde presentó las políticas de la capital mexicana en materia de vivienda social, vivienda asequible, regulación del mercado inmobiliario y sistema público de cuidados.
Durante su participación, Brugada señaló que la Ciudad de México se suma a la iniciativa planteada por el alcalde de Barcelona para construir una coalición mundial por una vivienda asequible. La funcionaria recordó que hace casi 40 años, en 1987, llegó a Nueva York como activista social durante una movilización por el derecho a la vivienda y señaló que aquellas demandas mantienen vigencia ante los problemas actuales de acceso a un hogar.
Brugada sostuvo que durante décadas la política nacional de vivienda estuvo marcada por el abandono y por una visión de la vivienda como mercancía. Explicó que actualmente la Ciudad de México cuenta con una política basada en tres ejes: construcción masiva de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y participación de las comunidades.
La política de vivienda de la CDMX
La jefa de Gobierno informó que una de las primeras decisiones de su administración fue crear la Secretaría de Vivienda y duplicar los recursos destinados a este sector. Señaló que la meta es realizar 200 mil acciones de vivienda para 2030, tanto mediante la construcción de nuevos hogares como a través del mejoramiento de viviendas existentes.
Como parte de esta política, explicó que el gobierno capitalino entrega créditos a tasa cero para familias trabajadoras y personas que necesitan acceder a una vivienda, con esquemas cuya devolución no supera 20 % de sus ingresos. También destacó la construcción de vivienda social con precios por debajo de los del mercado y la adquisición de suelo para desarrollar nuevos proyectos habitacionales.
Brugada también mencionó la puesta en marcha de una empresa pública de construcción de vivienda y la incorporación de tecnologías sustentables. De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, ya se han instalado más de 16 mil tecnologías sustentables en viviendas, entre sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.
La mandataria señaló que la política habitacional no se limita a construir nuevas viviendas, sino que también contempla la mejora, modernización y ampliación de hogares existentes. Añadió que este año se alcanzarán 40 mil viviendas mejoradas y transformadas, como parte de las acciones para atender el rezago habitacional y garantizar el derecho a una vivienda digna.
En materia de vivienda en renta, Brugada expuso que su gobierno promueve una ley de rentas justas, razonables y asequibles para que los alquileres no aumenten por encima de la inflación. También planteó reconocer constitucionalmente el derecho al arraigo y crear una defensa inquilinaria para atender posibles abusos contra los arrendatarios.
Sistema público de cuidados
Otro de los planteamientos de Brugada fue incorporar el sistema público de cuidados en las viviendas que construye la Ciudad de México. Explicó que los edificios y conjuntos habitacionales contemplan espacios para el cuidado infantil, personas mayores y personas con discapacidad, además de lavanderías públicas gratuitas y comedores para reducir el tiempo destinado a estas tareas.
La jefa de Gobierno destacó la necesidad de transformar la distribución de las labores de cuidado. “Podamos llevar a cabo en nuestras ciudades una revolución de los cuidados (...) para lograr que no sean las mujeres las que históricamente recaiga esta gran tarea de cuidados”, afirmó. Añadió que en la Ciudad de México ya fueron aprobadas una reforma constitucional y una ley de cuidados.
Por separado, durante la conferencia de prensa del arranque del Foro Urban20, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó la experiencia de la Ciudad de México en materia de cuidados. “La Ciudad de México tiene un significado personal para mí, así como para muchos de nosotros que la vemos como una fuente de inspiración, especialmente en cómo respondemos a la crisis de los cuidados en nuestras economías”, afirmó.
Mamdani también señaló que las políticas de cuidados de la capital mexicana son un ejemplo de cómo atender las necesidades de la población en las ciudades. Por su parte, Brugada sostuvo en el foro que la Ciudad de México busca enfrentar la crisis global de vivienda mediante políticas que permitan construir sin expulsar y renovar sin desplazar a las comunidades.
La jefa de Gobierno también recordó que el Foro Urbano Mundial de 2028 se llevará a cabo en la Ciudad de México y extendió una invitación a los participantes.
Brugada afirmó que desde la Ciudad de México buscan demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis global de vivienda: “Construir sin expulsar, renovar sin desplazar y regular para garantizar derechos”. Añadió que su propuesta busca defender ciudades para ser vividas, fortalecer a las comunidades frente a la expulsión y avanzar hacia el derecho al arraigo y una ciudad asequible.