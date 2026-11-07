Buen Fin 2026: Todo lo que debes tomar en cuenta para comprar sin endeudarte ni caer en fraudes

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca y, con él, llegarán las promociones y descuentos en tiendas físicas y comercios electrónicos. Sin embargo, antes de aprovechar las ofertas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda revisar el presupuesto, comparar precios y conocer la capacidad de pago para evitar que las compras se conviertan en deudas difíciles de cubrir.

La edición de este año se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre, cinco días en los que los consumidores podrán encontrar promociones en distintos establecimientos. Ante esta temporada, la Condusef recuerda que no todas las ofertas representan un ahorro y que utilizar tarjetas de crédito o comprar a meses sin intereses requiere considerar los compromisos financieros que se adquirirán.

En Animal Político te compartimos las recomendaciones de la dependencia para cuidar tus finanzas durante el Buen Fin y realizar compras de manera responsable.

Verificar precios y evitar acumular deudas: las recomendaciones de Condusef

Una de las principales recomendaciones de la Condusef es elaborar un presupuesto antes de comenzar a comprar. Esto permite identificar cuánto dinero se puede destinar a las ofertas sin afectar los gastos ni otros compromisos financieros.

En su guía de recomendaciones para el Buen Fin, la dependencia plantea las siguientes medidas:

- Verifica los precios: compara el costo de un mismo producto en diferentes establecimientos para comprobar si el descuento realmente representa un ahorro.

- Conoce tu capacidad de pago: antes de utilizar una tarjeta de crédito, calcula cuánto puedes destinar al pago de deudas. La Condusef recomienda no comprometer más del 30% de tus ingresos.

- Prioriza las ofertas sobre los meses sin intereses: pagar de contado o con tarjeta de débito puede evitar que comprometas ingresos futuros y, en algunos establecimientos, existen descuentos adicionales por esta modalidad.

- Evita acumular deudas: si todavía estás pagando compras de ediciones anteriores del Buen Fin, revisa cuánto debes antes de adquirir nuevos compromisos.

¿Conviene comprar a meses sin intereses durante el Buen Fin?

Los meses sin intereses pueden ser una alternativa para distribuir el costo de una compra, pero no necesariamente significan que el producto sea más barato.

La Condusef recomienda utilizar esta modalidad principalmente para adquirir bienes duraderos, es decir, artículos cuya vida útil sea mayor al tiempo que tardarás en pagarlos, como electrodomésticos, muebles o computadoras.

Antes de aceptar una promoción, toma en cuenta lo siguiente:

- Calcula cuánto pagarás cada mes y durante cuánto tiempo.

- Suma las mensualidades de otras compras que todavía estés pagando.

- Comprueba que puedes cubrir los pagos sin descuidar tus gastos básicos.

- Verifica que el establecimiento aplique correctamente la promoción.

- Evita utilizar esta modalidad para productos que consumes o necesitas reponer constantemente.

¿Qué debes revisar si pagas con tarjeta de crédito o débito?

Si vas a utilizar una tarjeta durante el Buen Fin, la Condusef recomienda revisar que las promociones se apliquen correctamente antes de autorizar el pago.

Cuando realices una compra a meses sin intereses, verifica que el voucher indique el importe correcto y que corresponda al plazo que elegiste. También conserva los comprobantes para tener evidencia en caso de alguna aclaración.

La dependencia también recomienda:

- No perder de vista tu tarjeta durante el cobro.

- Revisar el monto antes de introducir tu NIP o autorizar la operación.

- Solicitar el comprobante de pago.

- Consultar los movimientos de tu cuenta después de realizar las compras.

- Reportar inmediatamente cualquier cargo que no reconozcas a tu banco.

¿Cómo evitar fraudes al comprar por internet durante el Buen Fin 2026?

Las compras en línea también requieren precauciones, especialmente durante temporadas de descuentos, cuando pueden circular páginas falsas, promociones engañosas y enlaces que buscan obtener información bancaria.

La Condusef recomienda verificar que los sitios de comercio electrónico sean seguros. Para ello, revisa que la dirección comience con “HTTPS” y que aparezca el candado de seguridad en la barra del navegador.

También es importante comprobar que el comercio tenga información de contacto, como dirección y teléfonos, además de políticas claras sobre pagos, envíos, reclamaciones y privacidad.

Entre las medidas adicionales para proteger tus datos están:

- Ingresa directamente al sitio oficial de la tienda en lugar de abrir enlaces que recibas por mensajes o correos electrónicos.

- Desconfía de promociones que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

- No compartas contraseñas, NIP ni códigos de seguridad bancarios.

- Evita realizar pagos desde redes Wi-Fi públicas.

- Activa las notificaciones de movimientos de tu tarjeta para identificar operaciones que no hayas autorizado.

- Considera utilizar la tarjeta digital de tu banco, que puede generar un código de seguridad dinámico para las compras por internet.