Busca AMLO reestructurar la SSPC y llamarla Secretaría de Seguridad Pública y Justicia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que encargará a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se enfoque en la liberación de personas que se mantienen presas de forma injusta, incluso después de sufrir abusos y torturas documentadas por organismos internacionales.

Asimismo, indicó que podría haber una reestructura en dicha institución del Gobierno federal, que incluirá un cambio de nombre al de Secretaría de Seguridad Pública y Justicia.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Mandatario indicó que el objetivo es liberar a todas las personas que no han sido sentenciadas o las que ya cuentan con una decisión judicial y que presentan irregularidades en sus casos.

“Sí, estoy pensando que sea la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia porque he estado apoyándome y han trabajado, pero quiero algo especial, me han ayudado [la Secretaría de] Gobernación pero voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez que aparte de su tarea de coordinar seguridad vea estos casos de justicia”, señaló AMLO.

“Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos, y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático, menos cuando se trata de justicia.

“También, le voy a encargar a Rosa Icela, que tiene a su cargo lo relacionado con la prevención los reclusorios, que es algo mucho muy importante, porque ahí llegan los oficios los sábados para darle libertad a quienes no cumplen sentencias, y si no están pendientes, pues pasa lo de [Rafael] Caro Quintero, que fue un sabadazo”, manifestó el Presidente.