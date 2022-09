Buscaban rebelión en el Ejército, dice AMLO; extranjeros quisieran a militares socavados y debilitados, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que detrás de las acusaciones en contra de militares por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre del 2014-, hay intereses de quienes buscaban una rebelión en el Ejército.

“Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, de alto grado, los otros 15, no se, pero me imagino. Son soldados, pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás”, indicó el político tabasqueño.

“No, cero corrupción, cero impunidad [...] Cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensar: si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al Ejército”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Antes del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y, sin consultar a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas el 19 de agosto del 2022 contra presuntos implicados en dicho caso, una decisión que favoreció a 16 miembros del Ejército.

Asimismo, se cancelaron las órdenes de aprehensión que un juez libró contra el titular de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera; así como al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; y, contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia guerrerense, Lambertina Galeana Marín.

Ha trascendido que los militares que cuentan con órdenes de aprehensión son: el general Brigadier José Rodríguez Pérez, por el presunto delito de delincuencia organizada. Asimismo, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel, y, el subteniente Fabián Alejandro Pirita, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

“Cuando esto llegue a la Fiscalía, cuando este informe llegar a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, ese es mi interpretación de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al Procurador y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del fiscal que sale [Gómez Trejo], es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas [Rodríguez], yo daba por hecho de que habían participado todos”, insistió el político tabasqueño.

“No les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe [...] Al Fiscal que estaba. Por eso planteo lo de su renuncia”, respondió López Obrador, quien también dijo que las órdenes de aprehensión se giraron conforme al informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, pero aseveró que en dicho documento no estaban implicados los militares.

“Estoy seguro que alguno de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción [...] Sí, sí, sí y no estaban, no están en el informe, las 20 [...] No están, no, no, no, no, no, no, no, yo les puedo mostrar el informe, a ver, está testado [...] son cinco militares y ahí están incluidos [...] No, cinco, y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe”, enfatizó el Presidente.

“Por eso, no tiene la información entonces, pero que bien que lo estamos aclarando, entonces, en el informe son cinco militares, pero para más detalles, para más detalles yo di la instrucción al Secretario de la Defensa [Luis Cresencio Sandoval González] por escrito [...] De que se cumpliera con lo que se estableció en el informe de la Comisión [...] Le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad”, agregó el político tabasqueño.

“Entonces, cuando se actúa, pues sorpresa para todos y si tú dices que [el periodista] Jorge Fernández [Menéndez] entra y hace una entrevista y que no sé quién le hace otra entrevista, eso, les diría, es secundario, aquí lo importante es que se está haciendo justicia y todos tenemos derecho a la defensa”, abundó López Obrador, quien también refrendó su apoyo a Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación.

“El Presidente lo apoya, lo respalda, por eso lo nombré responsable de la Comisión, por eso hay un decreto y repito, dos días después de que tomé posesión, si no me equivoco, a ver si lo buscan [...] Decreto del 4 de diciembre de 2018, 3 o 4 días después, porque es un compromiso”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, qué es lo que sucede, yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque se de que hay muchos intereses de por medio, bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe, muchísimo y hubieron hasta asesinatos, que pueden estar o no vinculados al asunto”, señaló el mandatario nacional.

“Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica, entonces, viene en el informe una lista de responsables, acordamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial, que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente, entonces cuando se tiene el informe, se le plantea al Fiscal [...] Tiene todo nuestro apoyo y si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía y todo lo que resiste apoya”, aseveró.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que las Fuerzas Armadas están “muy conscientes” de que no se puede encubrir a quien comete un delito y aseguró que el Ejército mexicano no tiene que ver con la actitud “irresponsable” de algunos de sus elementos.

“No, eso también es parte de los rumores que difunden. Las Fuerzas Armadas están muy consientes que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Y es una institución fundamental por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas, no [...] Las Fuerza Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del Ejército o servidores públicos. Se afecta a las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad”, abundó.

“Se presta al golpeteo a la institución y se aprovechan todos, hasta los extranjeros que quisieran que tuviésemos Fuerzas Armadas socavadas, debilitadas para que los del gobierno mundial con sus corporaciones mundiales decidieran en nuestro país. Nada más que se les olvida que México es un país independiente y soberano y que no queremos injerencias de nadie, de ningún gobierno extranjero”, agregó.

“Hay muchos interés de por medio, esto que estoy planteando, incluso hasta los defensores o supuestos defensores de derechos humanos que se convierten en administradores del conflicto [...] Es un asunto de fondo, yo no quiero que defensores de derechos humanos, yo no quiero que se violen los derechos humanos ¿y quién era el principal violador de derechos humanos? El Estado y el mismo Estado alentó lo de la creación de las organizaciones de derechos humanos, yo no quiero eso, yo no quiero que haya violación de derechos humanos”, finalizó.