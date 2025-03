Buscadoras identifican pistas de sus familiares desaparecidos en rancho de Teuchitlán

“Por una parte, pues sí nos da gusto tener un indicio de que tal vez pueda ser nuestro familiar y a la vez se nos acaba todo, porque sí llegase a ser mi hijo, a como los terminaron (incinerando) no dejaron rastro. A la ceniza, a lo que dejaron, no se le puede hacer pruebas de genética para saber a qué familia corresponde. Entonces siempre se va a quedar en indicios y sospecha que sea nuestro familiar”, lamenta Candelaria.

Una joven —quien pidió no revelar su nombre y tampoco ser fotografiada— es parte del Colectivo y desde agosto de 2022 busca a su hermano Horacio Sinai Romero de 39 años. Su último rastro fue la noche del 3 de agosto, mientras se encontraba en la central camionera de Tecomán, Colima.

“El llevaba un pants negro adidas con rayas blancas a los costados y una playera tipo polo (en color) tinto, y pues salieron varios pants, uno en específico que es idéntico y pues las playeras tipo polo color tinto. También aparecen unos tenis (marca) Fila (que llevaba) en el momento que desapareció, (son) blancos, y en el calzado que están que están compartiendo hay unos tenis Fila, pero tengo la duda porque por el deterioro no se alcanza a ver si son blancos o rosa, pero a lo que vi son del numero 26, del número que él calza”, relata la joven.

La joven reconoce que las prendas por sí solas no le dan la certeza de que pertenezcan a su hermano, pero insiste “nada pierdo con revisar, investigar”.

De momento la Fiscalía de Jalisco continúa registrando los indicios localizados en el rancho de Teuchitlán. El 11 de marzo presentaron casi 500 indicios entre los que se encuentran pantalones, pants, sandalias, toallas, mochilas, ropa interior y accesorios. Actualmente el listado ya supera los mil 300 indicios y se puede revisar aquí de manera pública.

Ella intenta que la Fiscalía de Jalisco le permita ver los tres indicios en persona, pero le explicaron que primero se debe finalizar el registro de los objetos y luego tendrá que solicitar el servicio para poder identificar las prendas.

Parte de la incertidumbre que tiene es que los objetos solo los vio a través de las transmisiones en vivo que fueron compartidas en las páginas de Facebook de madres buscadoras de Jalisco.

“(En el listado de la Fiscalía) no me aparecían las imágenes de las prendas, a otras compañeras sí las dejó acceder. A mi nada más el número de indicio y las características sin foto”, cuenta.

Cuando se le pregunta qué significa para ella el poder identificar estos indicios, baja su cabeza y dice: “No le puedo decir que es un logro, porque si definitivamente fueran las prendas, hay una probabilidad de que puedan ser las prendas de él, o que sean, ¿dónde está el cuerpo? ¿A mí quién me asegura que está entre las personas que sufrieron lo que les hicieron o que lo tengan todavía?”

La joven hace una pausa y continúa, “no sé, es bien inquietante, no saber si vive, si tiene frío, si tiene hambre, una se la pasa pensando todo eso y sí me afecta. No es como un ganar, porque al final de cuentas solo es una prenda, y es mínima la posibilidad que de ahí puedan sacar como alguna prueba que sea de él, son muy mínimas las posibilidades”.

Líder del colectivo reconoce playera y pantalón de su hijo

Candelaria, la líder del Colectivo Solidario, es una de las madres que identificó prendas entre los indicios publicados por la Fiscalía. En sus investigaciones, personas le dijeron que su hijo está vivo y “andaba por los rumbos de Jalisco”. Al ver las prendas, recordó los comentarios que había recibido.

Al igual que su compañera, ella se percató de las prendas por la transmisión en vivo de Facebook, realizada por las madres buscadoras en Jalisco.

“Te llega un temblor, nunca yo había sentido eso”, cuenta sobre lo que sintió.

La señora Candelaria comenta que su corazón de madre le dice que sí son las prendas de su hijo, “pero yo me quiero neg...”. No termina de decir la palabra negar, cuando sustituye la palabra por “asegurar”.

“La búsqueda va a seguir y si no lo hallo, voy a darme a la idea de que ahí está y ya sabré a donde venir de vez en cuando a traerle una vela. Es el único consuelo que nos queda a nosotros”, dice.

Su hijo desapareció en el municipio de Villa de Álvarez cuando tenía 33 años, es padre de familia, fue interceptado al intentar entregar un automóvil que le prestaron para poder surtir su cilindro de gas. Las prendas que distinguió son una playera y un pantalón de su talla.

“Por ejemplo, la ropa de mi hijo coincide que el, cuando estuvo en mi casa yo le vi una camisa (color) plomito talla XL, que tenía las letras cqr y ahí está, y él (vestía) pantalón negro, talla 38 y hay dos cambios que coinciden con la talla. El que más me llamó la atención es el primer pantalón talla 38, que trae una bolsa roja y después en playeras, la playera color plomito que coincide con las letras, coincide con la que él tenía”, describe Candelaria.

La coordinadora del colectivo menciona que para asegurarse que les permitan ver las prendas, tendrán que hacer la solicitud a la Comisión Estatal de Búsqueda de Colima, para que a su vez, solicite a su homóloga en Jalisco realizar las gestiones necesarias.

“Habrá que esperar”, enfatiza.