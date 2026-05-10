Buscadoras pegan fotos en el Estadio Azteca

Familiares de personas desaparecidas acudieron al Estado Banorte (antes Estadio Azteca) para colocar fichas de búsqueda y fotografías de personas no localizadas y tapizar muros e imágenes alusivas al Mundial 2026 que iniciará en un mes en la Ciudad de México; sin embargo, horas después, denunciaron que las fichas fueron cubiertas con lonas. La protesta también ocurre previo a las celebraciones del 10 de mayo y antes de la movilización de madres buscadoras, quienes argumentan que no hay motivos de celebración ante la crisis de desapariciones en el país. “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarlos”, gritaron las madres buscadoras que llegaron al estadio. Las familias buscan que la emergencia no quede opacada por la celebración futbolística y pretendne que la crisis de desapariciones sea visible para visitantes nacionales e internacionales durante el torneo. Poco después de la pega masiva, las buscadoras denunciaron que los muros en los que estaban colocadas las fotografías de las personas desaparecidas habían sido cubiertos con lonas por lo que exigieron respeto.

Buscadoras se movilizarán por el Día de las Madres

Además de la pega de fichas de búsqueda en el Estadio Azteca, el sábado por la noche familias buscadoras organizaron una velada en el Monumento a la Madre y este domingo 10 de mayo marcharán hacia el Ángel de la Independencia para exigir la aparición de sus hijos. Las organizaciones, colectivos y familias que participan en la marcha destacaron que ahora que México será sede del Mundial 2026 “ojalá los cientos de miles de personas que gritarán por los goles de la selección gritaran también por Justicia y Verdad por nuestros desaparecidos. Ojalá que les doliera el hueco inmenso que hay en una sociedad con miles de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres desaparecidos, tanto como les duele perder un partido de futbol”. Desde que las primeras personas fueron desaparecidas en México, han pasado 16 copas del mundo. “El Estado tiene la oportunidad histórica de reconocer esta crisis y empezar a trabajar realmente para acabar con ella; de aceptar que el tema se trate en la Asamblea General de la ONU para poder llegar a soluciones profundas y duraderas. De cumplir con sus compromisos internacionales en términos de prevención, búsqueda, identificación e investigación. Sin embargo, el gobierno parece estar más interesado en dar buena apariencia, en bajar los números de los registros; en vez de encontrar a las personas desaparecidas y hacer todo lo que esté a su alcance para que nadie más sufra una desaparición”, destacaron. En la marcha demandarán al Estado que cumpla con su obligación: encontrar a sus seres queridos, que México deje de ser un cementerio para migrantes y un muro para sus familias. A la Presidenta Claudia Sheinbaum le envían el mensaje de que aún puede cambiar el rumbo de este país y pasar a la historia atendiendo la crisis de desapariciones y entender el dolor de cientos de madres. “Nuestros hijos e hijas no son expedientes. No son cifras. No son casos cerrados. Son vidas. Son amor. Nos duele reconocer que sentimos que no se está haciendo nada. Nos duele que el tiempo pase y la justicia no llegue. Nos duele que la búsqueda recaiga casi por completo en nosotras”.

Desaparición en México