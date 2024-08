Un grupo de madres buscadoras tomó el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México la tarde de este domingo en protesta por la crisis de desaparecidos en el país, pues explicaron que si la bandera mexicana sigue puesta por la noche es señal de guerra, y ellas están “en guerra con las autoridades” ante la falta de resultados.

Un grupo de unos quince manifestantes llegó al Zócalo alrededor de las 15:00 horas con lonas que mostraban las fotografías de personas desaparecidas que buscan las madres de estos colectivos, que incluyen casos de estados como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Sinaloa.

“Nosotras vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, las noches que sean necesarias, porque la bandera de México no debe ondear de noche en tiempos de paz”, explicó Delia Quiroa, integrante del Colectivo 10 de Marzo que busca a su hermano Roberto Quiroa.

“Como las víctimas estamos en guerra con las autoridades que deberían de apoyarnos, fiscalías y juzgados, estamos dejando la bandera de noche”.

Entre sus exigencias, planteó la activista, están la presentación de avances en las investigaciones de los casos de la desaparición de Carlos Palomares Maldonado y Miguel Ángel Hernández Sánchez, así como de otros familiares desaparecidos de las buscadoras.

Asimismo, solicitaron una reunión interinstitucional con los titulares de organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña; el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Seis horas después de la llegada de las manifestantes al Zócalo capitalino, representantes de la CNB arribaron para dialogar con las buscadoras y ofrecer una reunión inicial con funcionarios de la Comisión, a lo cual contestaron que lo analizarían pero mantuvieron la exigencia de un encuentro con las demás autoridades.

Laura y Paty exigen a las autoridades avances en los casos de sus hijos desaparecidosLas madres buscadoras Laura y Patricia de la Cruz se sumaron a la manifestación realizada en la capital del país para demandar que las autoridades locales y federales brinden atención a los casos de desaparición de sus hijos, Miguel Ángel Hernández Sánchez y Fernando Hernández de la Cruz, respectivamente.

El joven Miguel Ángel fue desaparecido el 25 de agosto de 2019 en Reynosa, Tamaulipas, relató la señora Laura, y la última información que tuvo sobre el caso es que su hijo se encontraba en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Morelia, Michoacán.

“La misma autoridad me lo ha desaparecido, porque primero lo habían localizado en Matamoros, Tamaulipas, y de ahí me lo movieron –que fue cuando apareció luego luego– en Morelia, Michoacán, y de ahí la misma autoridad ya no me dio información de él”, detalló Laura.

“Me hace mucha falta. Yo sólo pido y quiero que me ayuden a localizarlo, que me lo entreguen y me lo regresen”.

“Que nos regresen a nuestros hijos”, exige madre buscadora

Con respecto a Fernando, expuso su madre, fue desaparecido junto con otros dos amigos suyos el 22 de junio de 2022 en Altamira, Tamaulipas.

“Estoy peleando para que regrese mi hijo, porque fueron las mismas autoridades las que dieron parte para que se llevaran a mi hijo”, recalcó Patricia de la Cruz.

A dos años de su ausencia, no ha tenido avances en la investigación del caso ni apoyo de las autoridades locales o federales, e incluso se ha turnado a cinco diferentes ministerios públicos. En su opinión, a lo largo del sexenio actual no se han registrado avances en materia de personas desaparecidas, motivo por el cual se manifestaron para exigir un diálogo con las autoridades.

“Nosotros buscamos tener una plática, los colectivos y papás que tienen a sus hijos desaparecidos, tener pláticas y que nos hagan justicia y nos regresen a nuestra familia”.

Buscadoras toman asta bandera del Zócalo; piden apoyo ante posibles agresiones de grupos de choque

El Colectivo 10 de Marzo y Quiroa pidieron apoyo de otras víctimas y de la sociedad con su presencia y con carpas y otros insumos para protegerse del clima.

“Solicitamos del apoyo de la sociedad, de los medios de comunicación, en especial de las víctimas en Ciudad de México y de los demás estados que tampoco somos escuchadas. AquíNosQuedamos en el Zócalo y en medio del dolor y de las inclemencias del clima solicitamos carpas, lonas, casas de campaña para protegemos”, publicó el Colectivo en sus redes sociales.

Quiroa denunció que “grupos de choque nos quieren agredir”.

Además, llamó a olvidar diferencias entre los colectivos de buscadoras y unirse para exigir justicia.