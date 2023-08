Jorge Romero Herrera; Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, que integran la alianza legislativa de “Va por México”, anunciaron una serie de acciones para frenar la distribución de libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública, los cuales, según ellos, “buscan adoctrinar” a los niños de México con ideologías de Morena.

Los líderes del PAN, PRI y PRD adelantaron que durante los próximos días interpondrían una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, así como una serie de amparos colectivos que pondrán a disposición de los ciudadanos.

También una jornada de foros respecto al tema que en la que participarían expertos, docentes, directores de escuela, así como padres de familia.

Aprovecharon además para llamar a la ciudadanía a que rechace los libros de texto gratuitos, independientemente de cualquier querella que se interpusiera.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario del PAN recordó que la SEP estaba desacatando una sentencia dictada por Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que decía que no podía distribuir los libros de texto, lo cual seguía haciendo.

Asimismo, Romero Herrera señaló que además del adoctrinamiento ideológico, en el que se sostenía que hubo fraude electoral en 2006, los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP contenía errores que no estaban sujetos a debate.

“Ponen en el mapa a Querétaro en lugar de Guanajuato y viceversa, ahí no puede haber discusión. Tampoco está a discusión si cinco octavos es mayor que seis octavos, eso no está sujeto a debate, es un contenido que le quieren imprimir a la niñez de este País que es erróneo”, acusó el coordinador del grupo parlamentario del PAN.

“Está repleto de faltas de ortografía, dicen ‘subir para arriba’, ‘entrar para adentro’, enseñan a decir los verbos ‘dijistes’, ‘corristes’, redujeron las matemáticas y ciencias exactas, de 222 hojas a 11 hojas”, abundó Romero Herrera.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro sostuvo que, de la mano de expertos, revisaron todos los libros de texto gratuitos y comprobaron un sinnúmero de errores.

“No estamos discutiendo solamente temas ideológicos o de ideologización, tiene que ver con los errores que Jorge Romero y que Karen Quiroga han planteado con toda puntualidad. Los planetas los ponen en un orden equivocado, salvo que la 4T tenga otros datos en todos esos temas, entonces vamos a estar del lado de los padres y de la niñez mexicana que lo que requieren es una educación de rigor científico”, puntualizó.

En su oportunidad, la vicecoordinadora del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Alma Carolina Viggiano Austria, denunció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador estaba alterando la historia a costa de la educación de niños.

“El Presidente de la República está obsesionado con la adulación, quiere contar la historia a su manera, alterando hechos históricos a costa de la educación de millones de niñas y niños. Estamos hablando de una acción deliberada que se viene gestando desde que Delfina Gómez era Secretaria de Educación”, acusó.

“Nadie puede quitarle a una madre o a un padre de familia, la potestad de no permitir que se le introduzca, se le adoctrine, se ideologice a su hijo menor de edad, yo como padre recibo los libros y los destruyo, así de simple, o le quito las páginas que a mi juicio no están acordes con la educación que les quiero dar, no hay mayor activación que esa, ni un amparo colectivo, ni una acción de inconstitucionalidad, sino el llamado a los padres y madres de familia que no estén de acuerdo con este texto, a que simplemente no se use por sus hijos”, sentenció Romero Herrera.

Por su parte, la Senadora panista Kenia López Rabadán anunció este lunes que acudiría ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que frenara la utilización de los nuevos libros de texto gratuitos por su contenido “ideologizado”.

Durante una conferencia de prensa, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado acusó que los libros de texto tenían “una cantidad de errores y de politiquería” y sostuvo que eran “libros irresponsables que dañan a los niños de México y a una generación completa”.

La legisladora panista afirmó que la estrategia educativa de Morena era un caos y denunció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quería adoctrinar a las siguientes generaciones mediante los nuevos libros de texto gratuitos.



JALISCO NO REPARTIRÁ LIBROS DE TEXTO, POR AHORA, DICE ALFARO

El Gobierno de Jalisco decidió no distribuir los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP hasta que no existiera una resolución judicial definitiva que definiera si debían o no entregarse a los estudiantes de educación básica, según informó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Durante una conferencia de prensa, el Mandatario jalisciense descartó que el problema con los libros de texto federales estuviera relacionado con supuestos adoctrinamientos o imposiciones políticas, sino a un proceso administrativo irregular, ya que, según él, se imprimieron sin que primero fueran publicados los programas escolares.

No obstante, Alfaro Ramírez exhibió errores en algunos libros de matemáticas y ciencias, elaborados por la SEP, ante lo cual aseguró que las clases en Jalisco se basarán en el sistema educativo estatal, que se denomina Recrea, mismo que está homologado con el sistema federal, que estaba disponible en línea y, por lo tanto, descartó cualquier rezago en dicha entidad por prescindir temporalmente de los materiales educativos.

“Los libros de texto tienen cosas que corregirse, mejorarse, absolutamente sí, compartimos esa visión, pero hay que entender lo que se está impugnando en el tema judicial, y una vez que la instancia judicial resuelva, los libros de texto se tendrán que distribuir, pero eso no significa que no se vaya a corregir lo que está mal en los libros”, declaró el Gobernador.

“Mientras no haya resolución de la instancia judicial no se distribuyen los libros de texto, porque ha habido estados en lo que aun con la etapa del proceso judicial en dónde estamos ya mandaron los libros a las escuelas, nosotros no lo vamos a hacer hasta que no se agote el proceso judicial”.

En caso de llegar a un inicio del ciclo escolar aún sin definiciones en materia judicial respecto a los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP, el Mandatario aseguró que se evaluaría la impresión de materiales de apoyo que formarían parte del sistema Recrea, que no sustituirían a los materiales federales, pero que servirían de respaldo para iniciar cursos escolares.



‘CLAUSURAN’ SEP EN PROTESTA POR LIBROS DE TEXTO

Este 7 de agosto, un grupo de padres de familia, encabezado por la Diputada federal priista Cynthia Iliana López Castro, clausuraron de manera simbólica la sede de la Secretaría de Educación Pública Federal, en protesta por los libros de texto gratuitos.

La legisladora priista aseguró que los nuevos libros de texto gratuitos buscaban adoctrinar a los niños de México, por lo que convocaba a una resistencia nacional para frenar la distribución. La también secretaria de la Comisión de Educación de San Lázaro, afirmó que las inconsistencias de los materiales educativos eran evidentes.

“Llamamos a una resistencia social el 21 de agosto para tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y frenar la distribución de los libros de texto de mala calidad. Las inconsistencias en los libros son evidentes: nulo conocimiento en matemáticas, una maqueta de eyaculación, en lugar de una educación sexual seria. Faltas de ortografía y QR que abren videos sin sentido y sin ninguna explicación”, detalló la Diputada federal.

“Están jugando con la educación de los niños de México, piden a los maestros llamar opresores u oprimidos a los niños, lo cual sólo polariza aún más a la sociedad. Venimos a clausurar la Secretaría de Educación Pública por estos libros de texto gratuito que quieren adoctrinar a la gente, no vamos a permitir que distribuyan los libros”.