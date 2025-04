$!Buscando justicia por la violencia estatal en México

En la madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, al norte de México, fueron ejecutados por elementos del Ejército mexicano al salir de la universidad.

La versión oficial de lo ocurrido los presentó como sicarios armados abatidos en un enfrentamiento. Quince años después, sus familias continúan exigiendo una justicia integral.

Originario de Saltillo, Coahuila, cuando era pequeño, Jorge estaba apasionado por la gimnasia y luego se enfocó en la ingeniería en la preparatoria. Javier, quien nació en Todos los Santos, Baja California, era un estudiante meticuloso y dedicado.

“El 18 de marzo hablé con Jorge y me dijo: ‘Mami, si no te hablo a la noche no te vayas a preocupar, tengo mucho trabajo, me va a acompañar Javier’”, dijo Rosa Elvia Mercado Alonso, mamá de Jorge.

La mañana siguiente, la noticia de un enfrentamiento en las afueras de la universidad alarmó a las familias.

“A mí se me hizo un nudo en la garganta y en el pecho, pero estaban anunciando que eran dos sicarios”, dijo Joel Medina Salazar, padre de Jorge.

Al no poder contactarlo, Medina Salazar y Mercado Alonso se trasladaron de Saltillo a Monterrey para buscar a su hijo.

De manera similar, la familia de Javier comenzó a buscarlo.