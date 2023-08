Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz señaló que si lograba obtener la candidatura a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a algunos grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México (FAM), buscaría a los militantes y dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC).

“Llegado el momento, el próximo 3 de septiembre, si soy nombrada como coordinadora general del Frente Amplio por México, por supuesto que iré a buscar a MC ¡Por supuesto! Voy a tratar de construir el Frente más amplio posible, porque lo que nos une es mucho más que nuestras diferencias”, aseguró la senadora hidalguense, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo desde Guadalajara, Jalisco.

“En este momento, soy totalmente respetuosa de lo que pase dentro de MC. No me gustaría contribuir de ninguna manera a que se sintiera que yo estoy tratando de interferir en alguna decisión”, aclaró Gálvez Ruiz, quien también destacó que aún no tenía un nombramiento oficial, por lo que ahora no podía sostener pláticas con ningún otro partido fuera de la alianza entre el PRI, PAN y PRD.

No obstante, la legisladora panista aseguró que tenía una buena relación con Enrique Alfaro Ramírez y otras figuras de MC, incluso, dijo, que en su momento buscaría también al presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

“El otro día subía en mis redes un video de los atardeceres, y pues hay un atardecer naranja, no es que no quiera, existe un atardecer naranja y existe un atardecer amarillo, existe un atardecer rojo y de repente hay un cielo azul. Hice un video y me decían ‘es un guiño a MC’, pues quizá sí, yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo”, destacó la senadora hidalguense.

MOVIMIENTO CIUDADANO ESTÁ POR ENCIMA DE DECISIONES PERSONALES, ADVIERTE DANTE

Dante Alfonso Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que el partido estaba por encima de cualquier decisión personal, ello después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció, un día antes, que ya no participaría en dicho proyecto político.

El también coordinador del grupo parlamentario de MC en el Senado de la República aseguró que no tenía diferencia alguna con Alfaro Ramírez, excepto por la descalificación que hicieron algunas personas cercanas a él, en torno a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

“El único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara, no fui partidario de descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido”, manifestó Delgado Rannauro, en su cuenta de la red social X.

El también ex gobernador sustituto de Veracruz aseguró que Jalisco siempre había estado en la toma de decisiones de MC y sostuvo que el 2024 pondría a prueba a todos los militantes de dicho partido.

“Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos [...] Jalisco ocupa la Presidencia del Consejo Nacional y la coordinación del grupo parlamentario en el Senado y, a petición de Jalisco, hoy tenemos una mesa de diálogo para seguir construyendo juntos”, agregó el también ex titular de la Embajada de México en Italia, del 19 de marzo de 1993 al 12 de junio de 1994, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El 11 de agosto de 2023, los principales militantes de MC sostuvieron una mesa de diálogo para definir la postura de dicho partido en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, tres días después del encuentro, Delgado Rannauro declaró, de forma unilateral, que Movimiento Ciudadano postularía un candidato propio, ello a pesar de que Alfaro Ramírez había propuesto explorar la posibilidad de hacer alianza con el Frente Amplio por México.

Un día antes, el gobernador de Jalisco señaló que la dirigencia nacional de dicho partido no tenía rumbo claro, con toma de decisiones de forma unilateral y con información errónea de cara a las elecciones del 2024.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral, y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional [...] No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, señaló el mandatario jalisciense.