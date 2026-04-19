Buscarán negociar un T-MEC sin aranceles, dice Ebrard

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que uno de los principales objetivos del Gobierno de México es mantener el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que con este se eliminen los aranceles.

Dijo que durante la visita del representante Comercial de EU, Jamieson Greer, insistirá en dicho punto y pondrá como ejemplo el impacto en el acero y el aluminio.

“Nosotros siempre planteamos el problema que ha significado, el impacto que han significado los aranceles vigentes hoy en la sección 232 (en acero y aluminio) y México ha insistido mucho en ese tema, eso lo vamos a volver a decir el día lunes, igual para el sector agropecuario, los que pusieron cuotas en el sector de los jitomates”.

En entrevista con medios de comunicación dijo que también se está promoviendo el diálogo con empresas mexicanas en EU y estadounidenses en México, para resaltar la importancia del intercambio comercial y pidió a los empresarios nacionales tener “más activismo”, hacer más presencia en Estados Unidos y presentar más inversiones.

La segunda ronda de conversaciones por el T-MEC será el próximo lunes.