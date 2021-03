Cabeza de Vaca asegura que desmentirá acusaciones de la FGR

Francisco Javier García Cabeza de Vaca afirmó este martes que desmentirá las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República, luego de que ayer, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión notificó al gobernador de Tamaulipas, el inicio del proceso de desafuero en su contra, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

”Todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos [...] Los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en mis declaraciones patrimoniales, como las de mi esposa, a finales de 2019”, señaló el Gobernador.

”La imputación de lavado de dinero proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia”, indicó García Cabeza de Vaca en un comunicado.

El mandatario tamaulipeco precisó que en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que no se relacionan con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara baja.

García Cabeza de Vaca indicó, también, que la citada solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso se encuentre vinculada o proceda de la actuación da agencias de Estados Unidos.

”A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustibles (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente”, aseveró el Gobernador.

”Desde las primeras filtraciones sobre supuestas investigaciones en mi contra o de mi familia solicité comparecer para responder a cada una de las imputaciones realizadas por los denunciantes. En ningún momento se me concedió ese derecho, como sí ha sucedido en otros casos”, insistió el mandatario estatal.

Finalmente, García Cabeza de Vaca reiteró su disposición de aclarar, en el marco de la ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en su contra y aseguró que obedecen a propósitos políticos y electorales.

Ayer lunes personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro notificó al Gobernador de Tamaulipas el inicio del proceso de desafuero en su contra, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, que le imputa la FGR.

Por mandato de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la notificación fue entregada en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, a las 14:00 horas del 1 de marzo, por lo que a partir de ese día, García Cabeza de Vaca cuenta con un plazo de siete días naturales para comparecer por escrito lo que a su derecho y defensa convenga.

La solicitud de declaración de procedencia fue presentada y ratificada por Anselmo Mauro Jiménez Cruz, titular y fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada (SEIDO), de la FGR.

Ello, derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 integrada contra el gobernador de Tamaulipas, por hechos que presuntamente configuran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.

Asimismo se le corrió traslado de los diez tomos que la conforman, junto con la solicitud de declaración de procedencia y su ratificación, además del Acuerdo de la Sección Instructora en su sesión de fecha 27 de febrero de 2021.Ese mismo 1 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara baja que dé a conocer el expediente que el pasado viernes 26 de febrero, la FGR ratificó, respecto a la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas.

“Ya que estamos en esto, y aquí se ventila todo, ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente. Hablando del derecho a la información y la transparencia, eso va ayudar mucho porque así se aclara”, indicó el mandatario nacional.

“Le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes para eso”, aseguró el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que lo mejor para todos, incluso para el propio mandatario tamaulipeco, es que se de a conocer la información para frenar las especulaciones que desde Palacio Nacional se está instrumentando la acusación.

López Obrador recordó que padeció un proceso de desafuero cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en esa ocasión el entonces presidente Vicente Fox Quesada fue quien dio la orden de intentar procesarlo.

“Me fabricaron el expediente. Entonces ahora que la fiscalía presenta el expediente y escuché que dicen que desde Palacio Nacional se instrumentó lo de la acusación y se elaboró el expediente, yo creo que lo mejor para todos es conocer el expediente”, insistió el Presidente.