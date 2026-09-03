‘Cada quien es responsable’: Sheinbaum sobre el regreso de Inzunza al Senado

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “cada quien es responsable de sus actos y de lo que decide”, luego de que el Senador, antes de Morena y ahora independiente, Enrique Inzunza regresara a sus labores legislativas en medio de acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia de prensa matutina, se negó a hablar específicamente del regreso de Inzunza al Senado, al argumentar que ya ha dado su opinión sobre el tema.

“Por supuesto que soy Presidenta de la República y decido la política pública y coordino al gabinete y definimos el avance, pero cada Gobernador es autónomo en su estado. Cada Senador y cada diputado toman por conciencia la decisión de su voto. Entonces, cada quien es responsable y se respeta la autonomía de las instituciones. Entonces, el Senador ya conoce mi opinión, ya conoce la opinión que he vertido aquí durante varias veces, pero la decisión, pues, finalmente es de la persona”, afirmó.

En ocasiones anteriores, la jefa del Ejecutivo se ha mostrado a favor de que los funcionarios públicos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa se retiren de su cargo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realiza su propia investigación al respecto.

La mandataria también ha afirmado que “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”.

Además, cuando el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, decidió retomar sus funciones, Sheinbaum se mostró en desacuerdo a través de una publicación en X:

“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”.



Morena se deslinda de Inzunza

Luego de que Enrique Inzunza formalizara su salida del grupo parlamentario de Morena en el Senado, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena deberá decidir qué pasará con la militancia del legislador.

Así lo informó Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, quien afirmó que “hay unas medidas cautelares previas para en su caso darle debido al proceso de manera interna para realizar estas acciones de manera correcta”.

“Él decide en esa facultad de separarse del grupo parlamentario de Morena y ahora actuará como Senador independiente y sus razonamientos, acciones y decisiones serán únicamente de su competencia y no de Morena ni del grupo parlamentario”, añadió.

Diversos integrantes de Morena realizaron llamamientos a Inzunza para que se separara del cargo, entre ellos el coordinador de diputados de Morena, Arturo Ávila, y la Senadora Imelda Castro.

“Lo congruente es que pida licencia, esté donde esté, en partido político o grupo parlamentario que sea, él debería; si no, como dice el dicho: el que nada debe, nada teme. ¿Por qué aferrarse al fuero constitucional? Entonces debe pedir licencia”, dijo Castro.