Cae en Puebla ‘El Amarillo’, presunto jefe de célula de Los Rusos en Acapulco

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, presunto líder de una célula criminal vinculada con la organización delictiva “Los Rusos”, fue detenido el 3 de septiembre de 2026 en el desarrollo habitacional Lomas de Angelópolis, en el estado de Puebla, durante una operación conjunta de autoridades federales coordinada con los gobiernos de Puebla y Guerrero. El detenido era considerado objetivo prioritario y se le identifica como uno de los principales generadores de violencia en Acapulco, Guerrero.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que la captura derivó de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ambas de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la SSPC y la Secretaría de Marina (Semar). El operativo se ejecutó con información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto con “El Amarillo” fueron detenidas dos personas que fungían como sus escoltas. Durante la operación las autoridades federales aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo. De manera simultánea al arresto continuaron cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones en curso.

Según el titular de la SSPC Federal, el detenido está relacionado con delitos que afectan directamente a la población, entre ellos extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas. La célula que presuntamente encabezaba mantiene presencia principalmente en el puerto de Acapulco, donde la organización “Los Rusos” ha sido señalada como uno de los grupos delictivos activos en la disputa por el control territorial.

“Agradecemos al Gobernador de Puebla y a la Gobernadora de Guerrero todo el apoyo y la coordinación brindados para el desarrollo de esta operación”, expresó García Harfuch respecto a la participación de las administraciones estatales encabezadas por Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, y Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.

La detención en un municipio del estado de Puebla, a más de 500 kilómetros de la zona donde opera la célula criminal, indica que el presunto líder se había desplazado fuera de Guerrero. El aseguramiento se concretó en Lomas de Angelópolis, un desarrollo residencial ubicado en la zona metropolitana de Puebla.

El funcionario federal no precisó la fecha en que el detenido quedaría a disposición del juez de control ni el juzgado que definirá su situación jurídica. Las autoridades tampoco detallaron el número de armas, la cantidad de droga ni el tipo y número de vehículos asegurados durante el despliegue.